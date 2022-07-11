Куйбышевское шоссе отремонтируют после вмешательства бизнес-омбудсмена

Куйбышевское шоссе в Рязани отремонтируют после вмешательства бизнес-омбудсмена.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин добился ремонта Куйбышевского шоссе. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

Ранее предприниматели жаловались на неудовлетворительное состояние дороги.

Решение о ремонте магистрали на основании иска прокуратуры суд вынес ещё в апреле 2022 года, но до сих пор сроки проведения работ не были определены.

Администрация включила дорогу в перечень ремонта по представлению прокуратуры. Работы должны быть завершены до начала сентября 2023 года.