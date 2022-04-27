Экономика России сегодня переживает непростой период. По предварительным оценкам Минэкономразвития, падение ВВП по итогам 2022 года может составить около 8,8%, а по более консервативному сценарию — 12,4%. В таких сложных условиях главная задача — грамотно оценить и распределить ресурсы. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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«В ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации. Вызовы очень серьезные. Даже по предварительным оценкам инфляция в этом году по базовому прогнозу достигнет 20,7%. Этот кризис больше, чем кризис 2009 года и пандемийный кризис. Мы вышли на новую черту. И теперь необходимо правильно оценить свои силы и ресурсы, особенно в социальной политике», — заявил Алексей Кудрин.

Как отметил глава Счетной палаты, Правительство сегодня принимает беспрецедентные меры поддержки экономики: по предварительной оценке, больше 4 трлн рублей планируется дополнительно направить на реализацию антикризисной политики, помощь населению и бизнесу.

«И здесь не только вопрос антикризисной поддержки, — подчеркнул Алексей Кудрин. — По сути, мы переходим к периоду структурных решений и изменений модели государственного управления, частью которых являются регионы».

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Одним из важнейших решений этого года Алексей Кудрин назвал принятые меры поддержки нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет.

«Это очень сильное решение Президента и Правительства в этих условиях. Это почти 400 млрд рублей на этот год. Это пример адресной социальной поддержки, которая сейчас так нужна», — подчеркнул он.

Еще одним стратегическим решением Правительства стал отказ от бюджетного правила. То есть все нефтегазовые доходы этого года, которые должны были пойти в Фонд национального благосостояния, будут направлены на расходы.

«Если опираться на базовые прогнозы, то около 6 трлн рублей нефтегазовых доходов будет дополнительно потрачено на экономику. Я вас уверяю, что даже эта сумма окажется минимумом того, что необходимо для ответа на те вызовы, с которыми мы столкнулись. Поэтому мой посыл такой — нужно оценить ресурсы, необходимые для выполнения ранее поставленных целей и реализации новых проектов. Нужно сосредоточиться на самом важном, меньше брать новых обязательств, не распыляться, чтобы потом это все не зависло, как незавершенное строительство», — заявил Алексей Кудрин.

Особенно непросто в текущих условиях придется российским регионам, экономика которых, по мнению Алексея Кудрина, будет «очень дифференцирована».

«В первом квартале все субъекты показали номинальный прирост доходов 28%. А инфляция уже прыгнула. Значит мы понимаем, что в реальном выражении регионы сделают меньше. Долг субъектов пока умеренный — в среднем 21%, но в 7 регионах уже больше 70%. Соответственно ситуация в разных субъектах будет сильно отличаться. Поэтому помощь регионам должна быть более адресной, выверенной», — заключил он.