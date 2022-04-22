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Пятница, 22 апреля, 2022

Куда сходить в Рязани 23 и 24 апреля?

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Куда сходить в Рязани 23 и 24 апреля?

7info7

7info публикует афишу события предстоящих выходных — 23 и 24 апреля.

23 апреля

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12.00 — цирк «Легенда», Рязанский цирк. 0+;

12.00 — мюзикл «Остров сокровищ», Рязанский музыкальный театр. 6+;

15.00 — мюзикл «Остров сокровищ», Рязанский музыкальный театр. 6+;

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17.00 — музыкально-патриотический марафон «Zа Россию», Дворец спорта «Олимпийский». 12+;

24 апреля

10.00 — спектакль «Теремок», Рязанский театр кукол. 0+;

12.00 — спектакль «Теремок», Рязанский театр кукол. 0+;

18.00 — спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря», Рязанский театр кукол. 12+;

19.00 — концерт Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа», Рязанская областная филармония, 6+.

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