Куда сходить в Рязани 23 и 24 апреля?

7info публикует афишу события предстоящих выходных — 23 и 24 апреля.
23 апреля
12.00 — цирк «Легенда», Рязанский цирк. 0+;
12.00 — мюзикл «Остров сокровищ», Рязанский музыкальный театр. 6+;
15.00 — мюзикл «Остров сокровищ», Рязанский музыкальный театр. 6+;
17.00 — музыкально-патриотический марафон «Zа Россию», Дворец спорта «Олимпийский». 12+;
24 апреля
10.00 — спектакль «Теремок», Рязанский театр кукол. 0+;
12.00 — спектакль «Теремок», Рязанский театр кукол. 0+;
18.00 — спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря», Рязанский театр кукол. 12+;
19.00 — концерт Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа», Рязанская областная филармония, 6+.