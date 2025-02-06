Куда сходить 14 февраля в Рязани

14 февраля – это не просто праздник влюбленных, который ежегодно отмечают множество пар по всему миру, но и отличный повод провести время вдвоём . Независимо от того, какой вариант вы выберете – романтическую встречу, веселый вечер или семейное приключение, – данный день в Рязани обещает быть ярким и интересным.

Начнем со спектакля «Опасный холостяк» (16+), который пройдет в МКЦ в 19:00. Эта история о музыканте и его бессменной аккомпаниаторше, между которыми уже три десятка лет совместной работы, обещает стать настоящим откровением. Они встречаются на репетиции, которая должна подарить идеальное свидание, но все идет не по плану. Здесь переплетаются искренние воспоминания, неожиданные повороты событий и, конечно, свежий взгляд на любовь, которая для героев в их возрасте становится настоящим искусством риска. Зрителей будет ждать много искрометного юмора, красивой музыки и совершенно обескураживающий финал. Это мероприятие отлично подойдет для тех, кто хочет поразмышлять об изменениях любви под гнетом времени и о том, как важно уметь смягчать ее сложности юмором.

Если вы предпочитаете более легкие и веселые форматы, обратите внимание на «14 ФЕВРАЛЯ | Романтический Stand Up» (16+) в Stand Up Club «Punch», начало в 19:30. Данное шоу идеально подойдет тем, кто хочет посмеяться и поднять себе настроение, ведь комики расскажут о самых забавных и курьезных моментах в любви. Романтика и юмор в одном флаконе — именно то, что нужно, чтобы отпраздновать этот день.

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фото Stand Up Club «Punch»

Любителям более спокойного и культурного времяпрепровождения стоит посетить выставку «В свете есть такое чудо…» (6+) в РИАМЗ, которая открывает свои двери с 10:00. Здесь вы сможете погрузиться в мир любимых сказочных героев и ознакомиться с музейными предметами, рассказывающими о быте и культуре. Интерактивность и разнообразие экспонатов перенесут вас в волшебный мир, где можно увидеть элементы одежды, орудия труда и даже чучела животных. Эта выставка подойдет не только взрослым, но и детям, так что приходите всей семьей и подарите себе немного волшебства.

Если вы хотите выбраться за пределы Рязани и при этом не тратить много времени на дорогу, то обязательно посетите «ARТ-выставка. VR-погружение в Коломну» (6+). Эта выставка пройдёт в Доме-музее И. П. Пожалостина с 11:00. Она предлагает уникальную возможность ознакомиться с культурным и историческим наследием России с помощью современных цифровых технологий. Здесь вы сможете не только насладиться искусством, но и погрузиться в увлекательную атмосферу прошлого, расширив свои горизонты сознания и получив новые впечатления.

Любители фильмов могут устроить свидание в кинотеатре. «Пророк. История Александра Пушкина» (6+) рассказывает о молодом поэте, чья жизнь полна успехов и трудностей. Он — центральная фигура каждого светского мероприятия, толпы поклонников готовы носить его на руках, а дамы жаждут его внимания. Однако ни влиятельные союзники, ни преданные друзья, ни слава не спасают его от жестоких испытаний — высылки, поединков и финансовых трудностей. И вот однажды он встречает ту, единственную, кто принесет свет в его жизнь и станет его предназначением. Предназначением гения, которого нам только предстоит по-настоящему раскрыть.

А для семейного просмотра подойдёт «Манюня: День рождения Ба» (6+). В этом веселом и трогательном приключении приближается важный юбилей, и родные прилагают все усилия, чтобы праздник прошёл идеально. Однако, как это обычно бывает, все идет не по плану, и даже самые лучшие намерения могут столкнуться с забавными неурядицами.