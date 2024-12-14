Новогодняя суета набирает обороты. В Рязани для семей с детьми подготовлена обширная праздничная программа. Увлекательные мероприятия порадуют рязанцев всех возрастов.
Мастер-класс по изготовлению свечей из натуральной вощины (6+)
- Место: Рязанская ВДНХ «Резиденция традиций»
- Дата и время: 14 декабря, 12:00
- Билеты: 1400 рублей
На мастер-классе вы изготовите две уникальные свечи из вощины. Эти изделия станут прекрасным подарком или украшением для вашего дома. Творческое занятие подарит тепло и уют.
Детская праздничная программа «Новый год вместе» (0+)
- Место: Рязанская областная библиотека им. Горького
- Дата и время: 19 декабря, 16:00
- Вход: свободный
Ваши дети встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, примут участие в хороводе дружбы и посмотрят новогоднее театральное представление. Атмосфера праздника гарантирована!
Новогодняя программа «Забавы у новогодней елки» (6+)
- Место: Библиотека-филиал № 9 им. П. Н. Васильева
- Дата и время: 19 декабря, 11:00
- Вход: свободный
Веселые конкурсы, загадки, викторины, а также хороводы и песни у ёлки создадут праздничное настроение. В конце праздника всех участников ждут сладкие подарки!
Сказка «Новогодние приключения настоящего друга» (0+)
- Место: Рязанский театр драмы
- Даты: 19 декабря — 8 января
- Билеты: 500–600 рублей
Захватывающая история о добром щенке Арахисе и его новогодних приключениях. Перед спектаклем — игры и конкурсы у ёлки.
Три Кота: С Новым годом! (0+)
- Место: МКЦ
- Дата и время: 20 декабря, 18:00
- Билеты: 500–2100 рублей
Коржик, Карамелька и Компот порадуют детей веселыми песнями, интерактивными играми и праздничным шоу, в котором смогут участвовать все зрители.
Музыкальная сказка на льду «Золушка» (0+)
- Место: ДС «Олимпийский»
- Дата и время: 21 декабря, 12:00
- Билеты: 1000–2000 рублей
Эффектное ледовое шоу с музыкой и костюмами расскажет всем знакомую историю Золушки. Настоящий праздник для всей семьи.
Елка в цирке (0+)
- Место: Рязанский государственный цирк
- Даты: 21 декабря — 5 января
- Билеты: 900–3500 рублей
Шоу с тиграми, львицами, эквилибристами и жонглёрами. Детям до 3 лет — бесплатно (без отдельного места).
«Народный зимний праздник» (0+)
- Место: Рязанский областной центр народного творчества
- Дата и время: 21 декабря, 17:00
- Вход: свободный
Семейный праздник с народными играми, танцами и хороводами.
Снежный путь к Новому году (0+)
- Место: Рязанский дворец молодежи
- Дата и время: 22 декабря, 12:00
- Билеты: 500 рублей
Увлекательное приключение для детей со Снегурочкой и волшебными персонажами. В программе — игры, фотосессии и дискотека.
Новогодняя КОТОстрофа (0+)
- Место: Центр народного творчества
- Даты: 22–24 декабря
- Вход: свободный
Весёлое интерактивное шоу с играми, песнями и танцами. Праздник для всей семьи.
Музыкальная сказка «Очень грибная история» (5+)
- Место: Театр «Переход»
- Даты: 24 декабря — 6 января
- Билеты: 500 рублей
Добрая история о лесных друзьях, сражающихся со злыми грибами. Перед началом спектакля гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка.
Новогодний спектакль «ЛЕГО-ШОУ» (0+)
- Место: МКЦ
- Дата и время: 27 декабря, 18:00
- Билеты: 500–1950 рублей
Интерактивное шоу с играми, танцами и удивительными приключениями.
В гостях у Деда Мороза (0+)
- Место: ДК «Приокский»
- Дата и время: 29 декабря, 11:00
- Билеты: 200 рублей
Хороводы, игры и встречи с любимыми персонажами у сверкающей ёлки.
Сказка возвращается (0+)
- Место: ДК «Приокский»
- Дата и время: 29 декабря, 12:00
- Билеты: 300 рублей
Захватывающее представление с приключениями и сюрпризами. После спектакля гостей ждет встреча с Дедом Морозом у ёлки.
Планируйте свой новогодний досуг заранее, чтобы создать волшебную атмосферу для себя и своих близких!