Новогодняя суета набирает обороты. В Рязани для семей с детьми подготовлена обширная праздничная программа. Увлекательные мероприятия порадуют рязанцев всех возрастов.

Мастер-класс по изготовлению свечей из натуральной вощины (6+)

Место: Рязанская ВДНХ «Резиденция традиций»

Рязанская ВДНХ «Резиденция традиций» Дата и время: 14 декабря, 12:00

14 декабря, 12:00 Билеты: 1400 рублей

На мастер-классе вы изготовите две уникальные свечи из вощины. Эти изделия станут прекрасным подарком или украшением для вашего дома. Творческое занятие подарит тепло и уют.

Детская праздничная программа «Новый год вместе» (0+)

Место: Рязанская областная библиотека им. Горького

Рязанская областная библиотека им. Горького Дата и время: 19 декабря, 16:00

19 декабря, 16:00 Вход: свободный

Ваши дети встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, примут участие в хороводе дружбы и посмотрят новогоднее театральное представление. Атмосфера праздника гарантирована!

Новогодняя программа «Забавы у новогодней елки» (6+)

Место: Библиотека-филиал № 9 им. П. Н. Васильева

Библиотека-филиал № 9 им. П. Н. Васильева Дата и время: 19 декабря, 11:00

19 декабря, 11:00 Вход: свободный

Веселые конкурсы, загадки, викторины, а также хороводы и песни у ёлки создадут праздничное настроение. В конце праздника всех участников ждут сладкие подарки!

Сказка «Новогодние приключения настоящего друга» (0+)

Место: Рязанский театр драмы

Рязанский театр драмы Даты: 19 декабря — 8 января

19 декабря — 8 января Билеты: 500–600 рублей

Захватывающая история о добром щенке Арахисе и его новогодних приключениях. Перед спектаклем — игры и конкурсы у ёлки.

Три Кота: С Новым годом! (0+)

Место: МКЦ

МКЦ Дата и время: 20 декабря, 18:00

20 декабря, 18:00 Билеты: 500–2100 рублей

Коржик, Карамелька и Компот порадуют детей веселыми песнями, интерактивными играми и праздничным шоу, в котором смогут участвовать все зрители.

Музыкальная сказка на льду «Золушка» (0+)

Место: ДС «Олимпийский»

ДС «Олимпийский» Дата и время: 21 декабря, 12:00

21 декабря, 12:00 Билеты: 1000–2000 рублей

Эффектное ледовое шоу с музыкой и костюмами расскажет всем знакомую историю Золушки. Настоящий праздник для всей семьи.

Елка в цирке (0+)

Место: Рязанский государственный цирк

Рязанский государственный цирк Даты: 21 декабря — 5 января

21 декабря — 5 января Билеты: 900–3500 рублей

Шоу с тиграми, львицами, эквилибристами и жонглёрами. Детям до 3 лет — бесплатно (без отдельного места).

«Народный зимний праздник» (0+)

Место: Рязанский областной центр народного творчества

Рязанский областной центр народного творчества Дата и время: 21 декабря, 17:00

21 декабря, 17:00 Вход: свободный

Семейный праздник с народными играми, танцами и хороводами.

Снежный путь к Новому году (0+)

Место: Рязанский дворец молодежи

Рязанский дворец молодежи Дата и время: 22 декабря, 12:00

22 декабря, 12:00 Билеты: 500 рублей

Увлекательное приключение для детей со Снегурочкой и волшебными персонажами. В программе — игры, фотосессии и дискотека.

Новогодняя КОТОстрофа (0+)

Место: Центр народного творчества

Центр народного творчества Даты: 22–24 декабря

22–24 декабря Вход: свободный

Весёлое интерактивное шоу с играми, песнями и танцами. Праздник для всей семьи.

Музыкальная сказка «Очень грибная история» (5+)

Место: Театр «Переход»

Театр «Переход» Даты: 24 декабря — 6 января

24 декабря — 6 января Билеты: 500 рублей

Добрая история о лесных друзьях, сражающихся со злыми грибами. Перед началом спектакля гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка.

Новогодний спектакль «ЛЕГО-ШОУ» (0+)

Место: МКЦ

МКЦ Дата и время: 27 декабря, 18:00

27 декабря, 18:00 Билеты: 500–1950 рублей

Интерактивное шоу с играми, танцами и удивительными приключениями.

В гостях у Деда Мороза (0+)

Место: ДК «Приокский»

ДК «Приокский» Дата и время: 29 декабря, 11:00

29 декабря, 11:00 Билеты: 200 рублей

Хороводы, игры и встречи с любимыми персонажами у сверкающей ёлки.

Сказка возвращается (0+)

Место: ДК «Приокский»

ДК «Приокский» Дата и время: 29 декабря, 12:00

29 декабря, 12:00 Билеты: 300 рублей

Захватывающее представление с приключениями и сюрпризами. После спектакля гостей ждет встреча с Дедом Морозом у ёлки.

Планируйте свой новогодний досуг заранее, чтобы создать волшебную атмосферу для себя и своих близких!