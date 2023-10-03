Куда делись матерные «почеркушки» Сергея Есенина?

В интернете на площадке соцсети «ВКонтакте» более полугода звучит песня, созданная современным рязанским автором по мотивам есенинских строк. Называется она «Грустная Россия».

Беседа о создании песни вскрыла интересные факты об исчезнувшем наследии поэта, до этого неизвестном.

Рязанский шансон-романс

Грустная Россия – это словосочетание превратилось в стереотип о нашей стране. Однако «грусть» России уникальна, ее не хочется утешать, ведь она несет свою ношу гордо и благородно. Грусть России молчалива: ей нужны не слова, а чувства, которые понять может только тот, кто вырос с ней. Только русская душа способна прочувствовать необъяснимое сожаление о чем-то несбыточном, о мимолетном счастье, недостижимом и в то же время манящем. Именно эти чувства и эмоции постарался передать в своей песне «Грустная Россия» рязанский автор Сергей Востров.

На создание музыкального произведения, которое уже более полугода покоряет слушателей в интернете, Сергея Вострова вдохновило творчество С.А. Есенина. Жизнь человека неотделима от природы, ведь он — ее часть. Именно этот тонкий мотив стихотворений Сергея Александровича откликнулся в душе музыканта.

Его слова, как струны инструмента, которые извлекают волшебные звуки. Мне отчаянно захотелось сотворить такие стихи, которые смогли бы отразить всю глубину чувств русской души и сердца, которым никогда не будет спокойно, пока в мире творится несправедливость. А заодно положить все это на музыку, — рассказывает автор.

Тезка поэта подметил, что в своей работе большее внимание уделил тексту, нежели музыкальному сопровождению, хотя обычно поступает наоборот.

Мне кажется, в данном случае музыка дополняет и подчеркивает глубинную важность слов, — объяснил музыкант.

К стилистике звучания Сергея подтолкнули слова Есенина: «Я московский озорной гуляка». Поэтому песня получилась в стиле городского шансона-романса. Исполнителем стал друг Сергея Антон Миронов. Хоть Антон и не принадлежит к числу профессиональных певцов, делает он это с душой и глубокой проникновенностью. Катализатором для музыканта стал художник Александр Лапкин, который на протяжении всей своей жизни сочинял песни на стихи С.А. Есенина и, встретившись с Сергеем Востровым, решил осуществить свою давнюю мечту – записать песни на диск своим голосом.

Наследие воспоминаний

Но самое интересное в этой истории то, что отец Александра Лапкина лично знал семью Есениных и самого поэта. Отец Александра был председателем райкома партии. Как-то к нему обратилась мать Есенина с просьбой сохранить личные вещи поэта и рукописные «почеркушки», поскольку их семья подвергалась репрессиям и гонениям. Татьяна Федоровна сама подшила рукопись нитками, чтобы сохранить для будущих поколений. Туда вошли наброски стихов и частушечные стихи с ненормативной лексикой. Кроме того, мать Есенина была хорошо знакома с бабушкой Александра Лапкина и часто останавливалась у них на ночлег, когда возвращалась на подводах из Рязани или из других дальних мест.

Из вещей поэта Александр запомнил костюм кофейного цвета, шляпу, трость и почему-то одну перчатку. С началом Великой Отечественной войны отца Александра призвали в армию, и он передал вещи и тетради Есенина на хранение знакомому педагогу по фамилии Львов (имя и отчество Александр уже не помнит). Но этот человек впоследствии исчез в неизвестном направлении. Ходили разговоры, что он эмигрировал из страны и мог уничтожить опасный для себя компромат, либо вывезти за границу.

Вернувшись с войны, отец Александра принимал самое активное участие в восстановлении усадьбы Есенина, рассказывал, что сами строения даже пришлось немного сместить в другие места, но все же сохранили максимальную точность, чтобы передать ее будущим поколениям. А мелодичность и певучесть есенинской поэзии, само собой, хранит история. Передают ее и многие последователи поэта, особые ценители его творчества. К таким, пожалуй, можно отнести и пересказчика этой удивительной истории Сергея Вострова.

Дария Каинова

Справка:

Сергей Востров родился в Чувашии, профессиональный музыкант с полным законченным образованием по классу кларнета. В силу специфики инструмента освоил еще саксофон, флейту, трубу, дудук и другие этнические духовые инструменты. Под влиянием звукозаписывающей среды самостоятельно изучил барабаны, гитару, бас-гитару, синтезаторы. Работал в оркестрах музыкальных театров, филармонических и эстрадных оркестрах, диксилендах и биг-бендах. В 2009 году переехал в Рязань. Рязанская земля сразу же приглянулась музыканту, по его словам, он был «очарован местной энергетикой и людьми». Сейчас Сергей Востров преподает в 1-й музыкальной школе им. Е. А. Аглинцевой, одной из старейших в городе. За рязанский период творчества создал много музыкального материала, наполненного самобытной рязанской тематикой. Например, все под тем же влиянием есенинских строк создал целый музыкальный спектакль-мюзикл «Легенда о Коловрате» — уникальный проект, не столько передавший историческую сущность героя, сколько его человеческую сторону, душевные переживания.