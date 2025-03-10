Кто скрывался под маской Цыплёнка в шоу «Маска» на НТВ

В воскресенье, 9 марта, в эфир телеканала НТВ вышел пятый выпуск шестого сезона главного шоу страны «Маска» (16+). Четвёртым участником, раскрывшим тайну своей личности, стал актёр и певец Александр Ревва. Он скрывался под маской Цыплёнка.

Александр Ревва: «Маску Цыплёнка я выбрал, не раздумывая. Это маленькое и милое существо, которое напоминает меня по духу. Конечно, мне бы хотелось показать свои хореографические способности в номерах, но в этом костюме, к сожалению, сделать этого не получалось. Я был рад надеть на себя эту жёлтую, пушистую, солнечную маску. Я дал ей второе имя – «хамамчик», потому что в ней было очень жарко. К тому же костюм довольно объёмный и тяжёлый, но с каждым выпуском цыпленок становился легче и комфортнее, а сейчас у меня такое ощущение, что я и есть Цыплёнок, очень уж мы с ним сроднились. Концепция этого шоу заставила меня вести себя совсем по-другому. С самого начала я хотел создать образ хулиганистого «Цыпы Реввы» со взрослыми шуточными диалогами с жюри, но как только я надевал маску – сразу превращался в малыша. Интересен сам процесс угадывания, кто же скрывается под маской. Я сам, когда стоял за кулисами, слушал выступления других масок и старался понять, кто же там внутри. Приятно понимать, что все маски находятся в одном положении. Мы все за одно! Выходя как-то со сцены, я встретил Огурчика. И вот мы идём и бьём друг друга «лапками», как ожившие мультики среди людей. Это очень забавно! Мне, конечно, хотелось бы продлить экранную жизнь своему герою. Цыплёнок позволял мне, как артисту, вокально и творчески импровизировать и отрываться по полной. А для любого артиста это большое счастье – показать свою новую грань. В следующей программе я, например, планировал выйти с одной из моих любимых песен группы Coldplay. А ещё я готовил песню группы Imagine Dragons. Но, к сожалению, голосование сделало своё дело, хотя в итоге никто из членов жюри так и не назвал моего имени».

По правилам проекта, в каждом выпуске маски дают несколько подсказок о себе. Так, Цыплёнок поделился: «Хочу стать известным диджеем. Я даже придумал себе звучное имя – диджей Цыпа» (Александр Ревва выступает под псевдонимом Артур Пирожков). Также Цыплёнок заявил, что он – Цыплёнок до самых кончиков перьев, прямо с тех пор, как вылупился, намекая на то, что Александр Ревва выступил в костюме цыплёнка на утреннике в детском саду. После Цыплёнок рассказал: «Ещё немного расправлю крылышки, рвану в столицу и стану там своим» (Александр Ревва не коренной москвич, он переехал в столицу в 2000-х) и поделился, что хочет много путешествовать и полететь на самолёте в какой-нибудь тропический рай (Первый клип Александра Реввы (Артура Пирожкова) назывался «Пэрэдайз» и был снят в Доминиканской Республике). Ещё Цыплёнок добавил: «Они хотят, чтобы я стал управляющим на птицефабрике» (Александр Ревва окончил факультет менеджмента Донецкого государственного университета управления).

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Фото: НТВ

В первом выпуске Цыплёнок вышел на сцену с песней Леонида Агутина «Остров». Члены жюри сразу предположили, что под маской может скрываться Владимир Пресняков, и решили остановиться на этой версии. Спустя неделю маска исполнила песню «Ничего не говори» группы «Рок-Острова», после чего жюри выдвинуло ещё несколько вариантов: Родион Газманов, Дмитрий Журавлёв и Нодар Ревия. В третьем выпуске Цыплёнок спел песню Робби Уильямса Rock DJ. Это выступление ещё больше запутало звёздных судей, но навело на мысль, что под маской может скрываться молодой артист. В четвёртом выпуске Цыплёнок вышел на сцену с кавером на песню Everybody Dance Now группы C+C Music Factory, но жюри снова не смогло прийти к единой версии. В минувшем выпуске маска исполнила хит Антона Беляева «Лететь». Члены жюри предположили, что в Цыплёнке может скрываться Егор Крид или Олег Майами.

По итогам пятого выпуска в номинации оказались Цыплёнок, Богомол и Вождь. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должен Вождь, а членам жюри пришлось выбрать одного героя, который раскроет тайну своей личности. В праздничном выпуске к Филиппу, Валерии и Регине присоединились Марина Кравец, скрывавшаяся под маской Солнца во втором сезоне шоу, и победительница юбилейного сезона Севиль – она скрывалась под маской Енота. Валерия и Севиль пожелали оставить в проекте Цыплёнка, а остальные члены жюри поддержали Богомола. Филипп Киркоров предположил, что под маской скрывается Родион Газманов, Севиль проголосовала за кандидатуру певца Хабиба. Марина Кравец выдвинула две версии: Егор Крид и Анатолий Вассерман, Регина Тодоренко отдала свой голос за Егора Шипа, а Валерия – за Олега Майами. Таким образом ни один из членов жюри так и не угадал, кто скрывается под маской.

После снятия маски Александр Ревва поздравил всех женщин с Международным женским днём и пожелал настоящего женского счастья. Также артист признался, что именно в этот праздник 16 лет назад родился его сценический образ Артура Пирожкова.

«Я уверена, что Саша Ревва пришел только на снятие маски. А в этой маске был совершенно другой человек, какой-то очень талантливый. Я назвала две версии, которые моложе тебя – Крид и Вассерман! Никогда в жизни бы не подумала, что там ты», — пошутила Марина Кравец.

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».