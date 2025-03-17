Кто скрывался под маской Богомола в шоу «Маска»

16 марта на телеканале НТВ вышел шестой выпуск шестого сезона шоу «Маска» (16+). Пятым участником, раскрывшим свою личность, стала певица Ольга Серябкина. Она выступала под маской Богомола.

Ольга Серябкина о своём участии в проекте:

«В «Маске» мне безумно нравится всё, что здесь происходит. То, как команда работает над образами, песнями и номерами, с какой скрупулёзностью режиссёры и продюсеры относятся к деталям, говорит об их высочайшем профессионализме.

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Я получила от проекта огромное удовольствие, очень полюбила его и своего Богомола. Эта маска — дерзкая и, не побоюсь этого слова, сексуальная, она идеально мне подошла. Самым сложным было привыкнуть к тяжести костюма и постоянному дискомфорту. Хотя у меня было много активных танцевальных номеров, движения оставались скованными. Но со временем привыкаешь к маске и своему новому облику, поэтому с каждым выпуском неудобства ощущаются всё меньше.

Каждый выпуск — это лотерея: раскроют тебя или нет. Поэтому я не могу сказать, что по-особенному ждала разоблачения в этот вечер. Конечно, я знакома со всеми членами жюри, и, чтобы не выдать себя, решила изменить стиль поведения. Возможно, это их обескуражило, ведь в жизни я так не общаюсь.

Я участвовала ровно столько, сколько было нужно. За это время успела показать свою разноплановость, выступила с абсолютно новыми номерами и даже не успела эмоционально устать к финалу. Покидаю проект с ощущением лёгкости, но в то же время с лёгкой грустью — жаль, что всё закончилось так быстро».

Фото: НТВ

Подсказки Богомола

По правилам шоу, в каждом выпуске участники дают зрителям несколько намёков на свою личность. Богомол поделился следующими подсказками:

«Мы с девочками-богомолами стали жертвами общественного мнения» — отсылка к тому, что Ольга Серябкина была солисткой популярной женской группы Serebro .

. «Я бросилась на помощь! Я ухаживала за ним и выходила его» — намёк на работу Ольги в отделении реабилитации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского .

. «В своих снах я видела, как мы с Мамонтёнком кружимся в танце» — указание на участие певицы в клипе Димы Билана «Мулатка» .

. «Как вы думаете, Слава Макаров исполнит мою мечту, покружит меня в танце?» — намёк на то, что Ольга является кандидатом в мастера спорта по бальным танцам , как и Слава Макаров.

, как и Слава Макаров. «Меня часто фотографируют, воспевают мою грацию, снимают в кино» — отсылка к её участию в фильмах .

. В последнем выпуске Богомол дал понять, что его сердце занято — как и у самой Ольги Серябкиной.

Выступления Богомола

В первом выпуске она исполнила Jimmy Jimmy Aaja певицы Parvati Khan . Жюри восхитилось её ярким номером, но не смогло прийти к единому мнению.

. Жюри восхитилось её ярким номером, но не смогло прийти к единому мнению. Во втором выпуске спела «Королева» Анжелики Варум и Леонида Агутина. Судьи предположили, что под маской могут скрываться Глюк’oZa или SHENA? .

или . В третьем выпуске исполнила I Like It Карди Би , после чего впервые прозвучало предположение, что это может быть Ольга Серябкина.

, после чего впервые прозвучало предположение, что это может быть Ольга Серябкина. В четвёртом выпуске спела Can’t Feel My Face The Weeknd , и эта версия жюри укрепилась.

, и эта версия жюри укрепилась. Затем последовали выступления с «Экспонатом» группы «Ленинград» и Everybody Backstreet Boys. После этих номеров судьи окончательно уверились, что под маской Богомола скрывается именно Ольга Серябкина.

Разоблачение

По итогам шестого выпуска в номинацию попали Окунь, Богомол и Боксёр. Зрители решили оставить в проекте Боксёра, а жюри предстояло выбрать, кого разоблачить.

Филипп Киркоров проголосовал за Богомола, но остальные члены жюри поддержали Окуня. При этом все единогласно решили, что под маской Богомола — Ольга Серябкина. Их догадка оказалась верной.

Реакция жюри

Филипп Киркоров : «Браво, Оля, браво! Я как мог спасал тебя все выпуски».

: «Браво, Оля, браво! Я как мог спасал тебя все выпуски». Регина Тодоренко : «Как же я счастлива видеть тебя, Оля!»

: «Как же я счастлива видеть тебя, Оля!» Тимур Родригез : «Огромное тебе спасибо за твой вклад в этот проект, это очень важно!»

: «Огромное тебе спасибо за твой вклад в этот проект, это очень важно!» Валерия: «Красавица! Номера были потрясающие, ты великолепно спела!»

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».