Пятница, 29 августа, 2025
15.4 C
Рязань
Новости России

Кто они после этого?: военкор Сладков рассказал о шокирующем поведении украинских солдат

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Российский военный корреспондент Александр Сладков рассказал о шокирующем поведении украинских солдат в зоне СВО. В своём Telegram-канале он сообщил, что украинские военные целенаправленно наносили удары по телам погибших российских бойцов, чтобы не дать их эвакуировать.

По словам Сладкова, российские военные, когда это возможно, собирают тела погибших украинских солдат и передают их на границу. В то же время украинская сторона ведёт себя иначе.

Комбат, который принимал участие в отражении украинского контрнаступления под Работино весной-летом 2023 года, рассказал военкору, что во время затишья его бойцы собирали тела погибших российских солдат, чтобы эвакуировать.

Украинские военные, наблюдая за этим с помощью дронов, наносили по этим местам артиллерийские удары. Целью было «разорвать на куски тела уже погибших солдат, чтоб нечего было эвакуировать».

Александр Сладков задался риторическим вопросом: «Кто они после этого?».

Самые читаемые материалы

Происшествия

Наркозакладчику из Рязани, задержанному в Касимове, грозит 20 лет колонии

Во время личного досмотра в рюкзаке задержанного полицейские обнаружили два больших контейнера, в которых лежали 48 свёртков.
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Погода

Рязанцам пообещали июльскую погоду и аномальное тепло

Лето не хочет уходить: как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, до конца августа почти на всей территории страны будет держаться аномально тёплая погода.
Общество

Многодетный отец из Рязани примет участие в новом сезоне шоу «Титаны»

За звание главного «Титана» и приз в 10 миллионов рублей сразятся более 100 атлетов, в числе которых и житель Рязани — 39-летний Александр Смирнов.

Последние новости

Новости России

Арахнолог объяснил, опасны ли замеченные в Подмосковье огромные волосатые пауки

По мнению арахнолога, на их появление могла повлиять тёплая погода.
Новости России

В России набирает популярность новый тренд — «сонные туры». Эксперт объяснил, стоит ли переплачивать

Россияне начали бронировать специальные «сонные туры», чтобы выспаться и избавиться от усталости. Номера в таких отелях оснащены ортопедическими матрасами, утяжелёнными одеялами и масками для сна.
Общество

«Кот учёный» появился на территории РГУ имени С.А. Есенина

Жанровая скульптура установлена в год 110-летия университета у дуба, которому насчитывается больше 140 лет.
Власть и политика

Аркадий Фомин поздравил многодетную семью Кадушкиных с рождением третьего сына

Супруги Кадушкины вместе уже больше 15 лет. Денис работает в сфере подбора автомобилей, Маргарита – сотрудница муниципального учреждения культуры, ведущая мероприятий.
Власть и политика

Рязанский РЦК успешно прошел сертификацию

Оценку работе рязанского РЦК дала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители Федерального центра компетенций, руководители РЦК и представители РОИВ Воронежской, Московской и Новосибирской областей.
Власть и политика

Рязань и Волгоград подписали соглашение о сотрудничестве

В День города в Рязани прошёл форум представительных органов власти, посвящённый международному и межмуниципальному сотрудничеству.
Общество

Компания «Р-Энергия» представила песню, написанную в 930-летию Рязани

Компания «Р-Энергия» опубликовала в социальной сети ВКонтакте песню, которая была записана специально к 930-летию Рязани.
Экономика и бизнес

В Рязани компания «Зелёный сад — наш дом» уволила сотрудника, нагрубившего клиентке

«Зелёный сад — наш дом»: интересы жителей всегда на первом месте