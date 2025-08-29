Российский военный корреспондент Александр Сладков рассказал о шокирующем поведении украинских солдат в зоне СВО. В своём Telegram-канале он сообщил, что украинские военные целенаправленно наносили удары по телам погибших российских бойцов, чтобы не дать их эвакуировать.

По словам Сладкова, российские военные, когда это возможно, собирают тела погибших украинских солдат и передают их на границу. В то же время украинская сторона ведёт себя иначе.

Комбат, который принимал участие в отражении украинского контрнаступления под Работино весной-летом 2023 года, рассказал военкору, что во время затишья его бойцы собирали тела погибших российских солдат, чтобы эвакуировать.

Украинские военные, наблюдая за этим с помощью дронов, наносили по этим местам артиллерийские удары. Целью было «разорвать на куски тела уже погибших солдат, чтоб нечего было эвакуировать».

Александр Сладков задался риторическим вопросом: «Кто они после этого?».