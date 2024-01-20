В булгаковском «Собачьем сердце» есть яркая сцена общения «жилтоварищей» под управлением Швондера и профессора Преображенского. Один из трагикомических моментов этого диалога звучит так:

― Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.

―Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

Герой знаменитой повести, наверняка, не мог представить, что проблемы с ясностью мысли будут наблюдаться у многих начальников и почти сто лет спустя после описанных классиком событий.

«Контроль контролируемых лиц»

Если почитать ответы рязанских чиновников на многие официальные запросы, то язык и стиль их документов поразительно близок к тому канцелярскому наречию, на котором изъяснялись сподвижники Швондера. Приведём лишь несколько характерных оборотов, иллюстрирующих особую близость многих представителей местной власти к народу.

«Контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся при условии согласования с органами».

Вопрос обсуждается «для проработки и принятия мер реагирования в пределах компетенции».

«Результат рассмотрения взят на контроль».

Ну и, самое сокровенное. Для «определения порядка перечисления средств необходим анализ с целью выявления рисков».

Интересно, как на эти перлы прореагируют сотрудники госучреждений, не имеющие отношения к таким отпискам. С улыбкой, сочувствием, непониманием?

Безнаказанное красноречие

Ещё в прошлом году на одном из заседаний областного правительства на путанность формулировок в чиновничьих докладах обратил внимание губернатор Малков и попросил подчинённых выражаться яснее. Но окрик цицеронов местного разлива не напугал, потому что за суконные фразы и косноязычную речь у нас ещё никого не увольняли и даже рублём не били.

На канцелярском сленге можно описать почти любую ситуацию. По-русски мы скажем — на дорогах не чистят снег. На бюрократическом суржике — на проезжей части допущено наличие рыхлого снега.

Конечно, гораздо опаснее, если отвечающие за принятие важных решений люди могут усложнить чью-то жизнь не пустыми словами, а собственным бездействием или бестолковостью.

Именно такая абсурдная ситуация произошла в Рязани летом прошлого года, когда тяжело больного инвалида I группы отправили получать индивидуальную программу реабилитации по адресу, где такие услуги больше не оказывают.

Но никакой ответственности за эти фокусы, уверенные в своей мудрости должностные лица не понесли. А значит, кабинетное шоу словесной эквилибристики будет продолжаться ещё очень долго.