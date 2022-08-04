Минтруд объяснил, кто может уйти в отпуск по уходу за ребёнком при рождении двойни.

Отпуск по уходу за ребёнком может оформить мама и другой родственник или опекун.

Если родилась двойня, правила не меняются. В отпуск по уходу может уйти мама, папа или другие родственники, опекуны ребёнка. В министерстве отметили, что уйти в отпуск могут одновременно два родственника.

К примеру, с одним ребёнком отпуск по уходу оформляет мама, а с другим – папа или бабушка.

Право на получение ежемесячного пособия по уходу имеют мама, папа, другой родственник или опекун ребёнка, если они являются застрахованными лицами, которые ухаживают за ребёнком и находятся в отпуске по уходу за ним.

Пособие выплачивается до достижения ребёнком возраста полутора лет.