Далеко не все знают, что у многих категорий граждан есть законное право на бесплатное санаторно-курортное лечение за счёт государства. Возможность и порядок получения таких льгот чётко определён федеральным законодательством.

О том, кто может на них претендовать, как можно стать обладателем заветной путёвки, расскажем в небольшом обзоре.

Одиннадцать особых категорий

По федеральному закону о государственной и социальной помощи право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют:

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Ветераны боевых действий. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее 6 месяцев.

4.Военнослужащие, награждённые орденами или медалями СССР за службу в указанный период.

Лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц Ленинграда. Инвалиды (1, 2, 3 группы). Дети-инвалиды. Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют действующие или уволенные сотрудники МВД или Росгвардии, прослужившие 20 лет и более в органах внутренних дел — при направлении на долечивание (реабилитацию) в санаторно-курортную организацию МВД или Росгвардии.

На усмотрение медкомиссии

Все перечисленные льготники могут обращаться за путёвкой в санаторий раз в год.

При этом в любом случае человек не может выбирать, в какой именно санаторий его отправят.

Нужно ли санаторно-курортное лечение пациенту и в какой именно санаторий ему отправиться, решает врач. Как правило, доктор выбирает из списка санаториев, с которыми у региона заключены соответствующие контракты.

Ещё раз повторим, путёвку не дадут без справки от лечащего врача — именно он определяет, есть ли у вас показания к лечению или отдыху в санатории.

Если оснований несколько, врач самостоятельно решает, по какому из них выписать направление на лечение. Как правило, он ориентируется на заболевание пациента — какое из них представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья. Если заболевание на стадии ремиссии, доктор может выписать направление на санаторно-курортное лечение в профилактических целях.

Перед тем, как выдать справку лечащий врач вместе с главврачом, заведующим отделением или врачебной комиссией проводит медицинский отбор и направляет пациентов на санаторно-курортное лечение. Чтобы попасть в санаторий, у пациента должны быть показания к этому и не должно быть противопоказаний, которые перечислены в Приказе Минздрава РФ от 28.09.2020 № 1029н. Например, при мигрени и других разновидностях головной боли пациенту показано санаторно-курортное лечение, а при заболеваниях, передающихся половым путём, — противопоказано.

Для принятия решения врачебной комиссии даётся 20 дней.

Путь к бесплатному оздоровлению

Документы на получение бесплатной путёвки можно подать непосредственно в региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) РФ. Группа по обеспечению санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан находится по адресу: 390006, г. Рязань, ул. Садовая д. 33, тел: 8 (4912) 29-70-24, 29-70-30.

Часы работы: понедельник–четверг: с 09.00 до 18.00, пятница: с 09.00 до 16.45. Суббота, воскресенье — выходной.

Заявление и необходимый пакет документов на получение путёвки на санаторно-курортное лечение принимают также Многофункциональные центры Рязанской области (МФЦ). Кроме того заявление можно через портал госуслуг.

Чтобы льготнику получить путёвку в санаторий, нужно подготовить:

Заявление. Справку от лечащего врача по форме № 070/у. Документ, подтверждающий право на льготу, например пенсионное удостоверение или справку об инвалидности. Паспорт.

О том, что гражданина поставили в очередь за путёвкой, ФСС сообщит в течение 10 дней с момента подачи заявления. А о том, получит он путёвку в санаторий или нет, уведомит не позднее, чем за 18 дней до даты заезда.

Уведомление за 21 день вместо 18 получают дети-инвалиды и инвалиды с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга.

Получить деньги, сопоставимые со стоимостью путёвки не получится — государство выдаёт только путёвку с конкретной датой заезда и выезда. Если у гражданина не получается поехать в этот период, ему нужно обратиться в ФСС и вернуть путёвку.

Система «почти всё включено»

Помимо бесплатного пребывания в санатории государство, как правило, возмещает средства на дорогу в обе стороны.

Для разных видов транспорта есть свои ограничения по уровню комфорта. Например, на водном транспорте оплатят только поездку в каюте третьей категории, а в самолёте — только экономкласс.

Чтобы получить компенсацию расходов на дорогу после возвращения из санатория, нужно обратиться в МФЦ или региональный филиал ФСС. С собой нужно взять:

Паспорт. Документы, подтверждающие расходы, например билеты до санатория и обратно, чеки об их покупке, посадочные талоны. Отрывной корешок путёвки. Справку о пребывании в санатории на лечении, которую выдают во время выписки. Документы, подтверждающие право на путёвку, например справку об инвалидности и т. п.

Кроме расходов на дорогу путёвка покрывает расходы на питание, проживание и лечение. Но пациенту придётся доплатить за любые дополнительные процедуры, которые может посоветовать врач санатория. Например, за дополнительные сеансы массажа.

Также если вы воспользуетесь дополнительными услугами санатория, например купите что-то в торговом аппарате на территории или посетите парикмахерскую, заплатить придётся самостоятельно.

В любом случае по прибытии обязательно уточните у врача и сотрудников санатория, за что придётся доплачивать, а что включено в стоимость путёвки.

Количество путёвок зависит от региона. Обычно их выдают в порядке очереди, но приоритетное место в ней занимают инвалиды и участники Великой отечественной войны, труженики тыла, пострадавшие и/или реабилитированные из-за политических репрессий.

Срок льготного нахождения в санатории зависит от категории льготника. Так детей-инвалидов отправляют — на 21 день, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм головного мозга — на 24-42 дня.

Достойное сопровождение

Родственник человека из категории федеральных льготников может поехать с ним в санаторий в качестве сопровождающего. Бесплатно едут сопровождающие детей-инвалидов и инвалидов первой группы. Во всех остальных случаях путёвку сопровождающему придётся покупать за собственные деньги.

Стоимость неиспользованной путёвки, как мы уже упоминали в начале этой публикации, нельзя получить деньгами. Но бесплатные поездки на лечение входят в набор социальных услуг, и у каждого федерального льготника есть право ежегодно выбирать — получать путёвки в санатории или денежную компенсацию за них, которая не эквивалентна стоимости поездки и пребывания в санатории, а существенно ниже.