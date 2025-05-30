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Кино и ТВ

Кто делает кино: невидимые герои за кадром

Алексей Самохин
Фото: T2
Кино и ТВ

Кто делает кино: невидимые герои за кадром

Алексей Самохин

Кино — это сложный механизм, где помимо актеров и режиссера работают десятки специалистов, остающихся в тени. Многие даже не догадываются, сколько людей и усилий требуется для создания трехсекундной сцены. Возьмем, например, эпизод с выстрелом: художник-постановщик ищет подходящее оружие, фокус-пуллер настраивает резкость, гафер выставляет свет, операторы готовят камеры, а фоли-артисты создают звуковую картину — от самого выстрела до шелеста одежды актеров.

Над созданием каждого фильма трудятся огромные съёмочные группы, но далеко не обо всех работающих за кадром зрители хотя бы слышали. Вместе с мобильным оператором T2 разбираемся в необычных кинопрофессиях и делимся забавными историями со съёмок известных картин. Все фильмы доступны для домашнего просмотра в высоком качестве благодаря подписке MiXX*, которая объединила сразу три популярных онлайн-кинотеатра.

Локейшн-скауты: охотники за идеальными местами

Локейшн-скауты — это настоящие детективы кинопроизводства. Их работа начинается задолго до съемок. Они колесят по всему миру, подбирая идеальные локации, которые соответствуют и сценарию, и бюджету. Важно не просто найти красивое место, но и учесть естественное освещение в разное время суток, уровень шума, инфраструктуру.

Именно благодаря их профессионализму в Тверской области нашли «сибирский» лес для съемок «Девчат» (0+), в Риге — английские особняки для «Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Знакомство» (12+). Американские коллеги проявили смекалку, превратив заброшенную парковку в Питтсбурге в иракский военный лагерь для фильма «Воин» (12+). Но их работа на этом не заканчивается — нужно получить десятки разрешений: на съемки, использование техники, перекрытие улиц.

Ассистенты по реквизиту: хранители достоверности

Особое место занимают ассистенты по реквизиту — настоящие создатели миров. Они отвечают за каждую деталь в кадре, делая его живым и узнаваемым. Для «Унесенных ветром» (12+) пришлось вручную состарить 1200 мундиров: костюмы терли песком, пачкали в грязи, делали потертости металлическими щетками.

Именно их промахи становятся любимыми находками киноманов. В «Бриллиантовой руке» (18+) в хрущевке неожиданно появился лифт, а в «Игре в имитацию» (18+) герои использовали жидкий корректор, который был изобретен на 13 лет позже показанных событий.

Художники по спецгриму: мастера превращений

Художники по спецгриму — это волшебники, способные изменить человека до неузнаваемости. Они создают эффекты старения и омоложения, превращают актеров в фантастических существ, сочетают грим с микропиротехникой для имитации ран. Их мастерство простирается так далеко, что в «Хатико: Самый верный друг» (0+) собаку «гримировали» под старика, а в «12» (18+) Юрий Стоянов сыграл свою же «маму» на фотографии.

Кранмейстеры и операторы стедикама: мастера движения

Особого внимания заслуживают операторы стедикама, которые стали неотъемлемой частью съемок динамичных сцен, и кранмейстеры, без которых невозможно представить эпические панорамы. В «Солярисе» (12+) Андрея Тарковского с помощью кранов создавали эффект невесомости: на одном была камера, на другом — актеры.

Фоли-артисты: создатели звуковой магии

Фоли-артисты оживляют фильмы, создавая естественные звуки вроде шагов или шелеста одежды, а также уникальные эффекты. Например, знаменитый звук трансформации Т-1000 в «Терминатор 2: Судный день» (18+) получился, когда микрофон опустили в овсяную кашу.

Все эти люди — лишь часть огромного механизма кинопроизводства. Благодаря их труду мы можем наслаждаться любимыми фильмами. Сегодня пересмотреть шедевры кинематографа или оценить новинки можно с подпиской MiXX* от T2, которая объединяет три популярных онлайн-кинотеатра с коллекцией более 26,1 тысячи фильмов и сериалов. Подписку легко подключить и можно наполнить по своему вкусу, например, добавить в личный микс музыкальные сервисы, дополнительные гигабайты интернета, скидки в любимых магазинах и многое другое.

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