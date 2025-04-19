КСП выявила серьёзные нарушения при ремонте дорог в Рязани в 2022-2023 годах

Контрольно-счетная палата города Рязани в 2024 году провела контрольное мероприятие по проверке использования средств бюджета, выделенных в 2022-2023 годах на выполнение мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани», в рамках которой финансировались работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Об этом сообщает официальный сайт КСП.

В ходе контрольного мероприятия были выявлены следующие нарушения:

Нецелевое расходование бюджетных средств на сумму 532,4 тыс. рублей. Средства были направлены на оплату работ по сопряжению проектных отметок с существующим покрытием из ЩМА-16 (298,87 кв.м), выполненных на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0070047:1076, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная, 6, принадлежащем АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус». Этот участок используется для обслуживания производственных зданий, а не для автомобильной дороги «Проезд Завражнова». При выборочной проверке объемов фактически выполненных, принятых и оплаченных работ по муниципальным контрактам было выявлено неправомерное расходование средств на сумму 2 006,9 тыс. рублей за фактически невыполненные работы. Неправомерное расходование средств бюджета на оплату работ по устройству асфальтобетонных слоев на 9 автомобильных дорогах общего пользования (в части проверяемых участков) на сумму 26 324,2 тыс. рублей. Это включает: Некачественно выполненные работы по устройству асфальтобетонных слоев на 5 дорогах, где качество уплотнения асфальтобетонных слоев не соответствует нормативным требованиям, на сумму 14 072,7 тыс. рублей.

Работы с неподтвержденным качеством, включая отрицательные/некорректные значения показателей содержания воздушных пустот, на 4 дорогах на сумму 12 251,4 тыс. рублей. Приемка и оплата работ с неподтвержденным качеством, что нарушает условия муниципальных контрактов и нормативные требования, на сумму 135 843,0 тыс. рублей. Из этого: Работы были приняты без протоколов испытаний кернов из асфальтобетонных слоев, подтверждающих их качество, на площади 124 245 кв.м из 251 336 кв.м на сумму 133 644,2 тыс. рублей.

Работы были оплачены при отсутствии протоколов испытаний асфальтобетонной смеси, примененной при устройстве нижнего слоя, на площади 1 444 кв.м, а также использовалась смесь с несоответствующими ГОСТ 58406.2-2020 характеристиками на сумму 2 061,4 тыс. рублей.

В исполнительной документации были обнаружены документы с признаками подделки на сумму 137,3 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия был составлен акт, а отчет с описанием выявленных нарушений был направлен главе муниципального образования, председателю Рязанской городской Думы и главе администрации города Рязани.

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Коллегия Контрольно-счетной палаты приняла решение о направлении представления в адрес управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани с требованием принять меры для устранения выявленных нарушений (проект представления находится в стадии подготовки).

Кроме того, материалы проверки были направлены в прокуратуру Рязанской области и Управление МВД России по Рязанской области.