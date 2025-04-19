КСП выявила серьёзные нарушения при ремонте дорог в Рязани в 2022-2023 годах

Контрольно-счетная палата города Рязани в 2024 году провела контрольное мероприятие по проверке использования средств бюджета, выделенных в 2022-2023 годах на выполнение мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани», в рамках которой финансировались работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Об этом сообщает официальный сайт КСП.
В ходе контрольного мероприятия были выявлены следующие нарушения:
- Нецелевое расходование бюджетных средств на сумму 532,4 тыс. рублей. Средства были направлены на оплату работ по сопряжению проектных отметок с существующим покрытием из ЩМА-16 (298,87 кв.м), выполненных на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0070047:1076, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная, 6, принадлежащем АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус». Этот участок используется для обслуживания производственных зданий, а не для автомобильной дороги «Проезд Завражнова».
- При выборочной проверке объемов фактически выполненных, принятых и оплаченных работ по муниципальным контрактам было выявлено неправомерное расходование средств на сумму 2 006,9 тыс. рублей за фактически невыполненные работы.
- Неправомерное расходование средств бюджета на оплату работ по устройству асфальтобетонных слоев на 9 автомобильных дорогах общего пользования (в части проверяемых участков) на сумму 26 324,2 тыс. рублей. Это включает:
- Некачественно выполненные работы по устройству асфальтобетонных слоев на 5 дорогах, где качество уплотнения асфальтобетонных слоев не соответствует нормативным требованиям, на сумму 14 072,7 тыс. рублей.
- Работы с неподтвержденным качеством, включая отрицательные/некорректные значения показателей содержания воздушных пустот, на 4 дорогах на сумму 12 251,4 тыс. рублей.
- Приемка и оплата работ с неподтвержденным качеством, что нарушает условия муниципальных контрактов и нормативные требования, на сумму 135 843,0 тыс. рублей. Из этого:
- Работы были приняты без протоколов испытаний кернов из асфальтобетонных слоев, подтверждающих их качество, на площади 124 245 кв.м из 251 336 кв.м на сумму 133 644,2 тыс. рублей.
- Работы были оплачены при отсутствии протоколов испытаний асфальтобетонной смеси, примененной при устройстве нижнего слоя, на площади 1 444 кв.м, а также использовалась смесь с несоответствующими ГОСТ 58406.2-2020 характеристиками на сумму 2 061,4 тыс. рублей.
- В исполнительной документации были обнаружены документы с признаками подделки на сумму 137,3 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия был составлен акт, а отчет с описанием выявленных нарушений был направлен главе муниципального образования, председателю Рязанской городской Думы и главе администрации города Рязани.
Коллегия Контрольно-счетной палаты приняла решение о направлении представления в адрес управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани с требованием принять меры для устранения выявленных нарушений (проект представления находится в стадии подготовки).
Кроме того, материалы проверки были направлены в прокуратуру Рязанской области и Управление МВД России по Рязанской области.