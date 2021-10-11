Ксению Собчак будут допрашивать по делу о смертельном ДТП

Телеведущую Ксению Собчак вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о смертельной аварии в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».
Отмечается, что в отношении водителя «Мерседеса», в котором находилась Собчак, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
Сейчас правоохранители назначили судебные медицинские экспертизы в отношении пассажиров автомобиля «Фольксваген».
Напомним, резонансное ДТП произошло вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае.