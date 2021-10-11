Ксению Собчак будут допрашивать по делу о смертельном ДТП

Телеведущую Ксению Собчак вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о смертельной аварии в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

«В Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности, о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля “Мерседес”», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении водителя «Мерседеса», в котором находилась Собчак, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Сейчас правоохранители назначили судебные медицинские экспертизы в отношении пассажиров автомобиля «Фольксваген».

Напомним, резонансное ДТП произошло вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае.