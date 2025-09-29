Ксения Мишонова назвала трагедией гибель бабушки и внука при ударе ВСУ в Подмосковье

В Воскресенске Московской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов произошла трагедия: погибли мирные жители. Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова назвала случившееся трагедией и призвала людей быть на чеку.

«У нас сегодня трагедия. Воскресенск. В результате атаки украинских дронов погибли бабушка и ее 6-летний внук», — написала Мишонова в телеграм-канале.

Она выразила соболезнования родителям погибшего ребенка, отметив, что «нет таких слов соболезнования, которые могли бы помочь пережить родителям эту беду».

В завершение своего обращения Ксения Мишонова призвала граждан осознавать, что мы «живем в непростое время» и «надо быть начеку».

В Воскресенске Московской области в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погибли пятилетний мальчик и его 76-летняя прабабушка. Как рассказал родственник семьи, трагедия произошла всего за два дня до шестилетия ребёнка.