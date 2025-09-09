Вторник, 9 сентября, 2025
Новости мира

«Крысы бегут»: журналист увидел плохой знак в отъезде Кулебы с Украины

Бегство экс-главы МИД Дмитрия Кулебы с Украины является предвестником скорого краха страны, допустил журналист Томас Фази в соцсети Х.

«Корабль тонет — крысы бегут», — написал обозреватель.

Накануне Кулеба признался, что бежал с Украины в Польшу, «как вор ночью». Он посетовал, что власти страны запретили бывшим дипломатам покидать украинскую территорию.

При этом он подчеркнул, что дипломатические служащие не должны проходить военную службу.

Позднее в пресс-службе Кулебы попытались оправдаться, утверждая, что он «выехал в командировку и вернется» на Украину.

Новости России

Доктор Мясников назвал лекарство, которое убивает больше всего россиян

Врач Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом...
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на...
Новости мира

Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился,...
Новости Касимова

В Касимове сгорел жилой дачный дом

В результате пожара огнём уничтожен дачный дом площадью 12 квадратных метров. Люди не пострадали. 
Новости России

Справлявший нужду возле храма мигрант забросал камнями священника в Подмосковье

В подмосковном Пушкине возле храма великомученицы Ирины произошел инцидент с участием мигрантов.

Последние новости

Новости России

Маргарита Симоньян рассказала, что вышла из наркоза после операции

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите», — отметила она.
Общество

Рязанцам нужно выбрать форму получения федеральных льгот до 1 октября

Граждане могут выбрать один из двух вариантов: натуральная форма — выдача конкретных услуг; денежная компенсация.
Происшествия

Дайвер из Москвы погиб в Рязанской области 

Мужчина занимался дайвингом вместе с друзьями. Как сообщается, во время очередного погружения он не смог самостоятельно всплыть на поверхность.
Происшествия

Рязанца будут судить за сбыт 1,7 кг мефедрона

По версии следствия, с декабря 2024 по июнь 2025 года фигурант и неустановленные лица сбывали запрещенные вещества на территории Московской и Рязанской областей. 
Интересное

Последнее пророчество Ванги о «зелёном господаре» на Украине сбывается с пугающей точностью

Тридцать лет назад слова болгарской пророчицы казались бредом. Сегодня же её предсказания о России и Украине сбываются одно за другим
Медицина

В Рязани спасли жизнь мужчине с острейшей фазой ишемического инсульта

Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в стационар в течение «золотого терапевтического окна» — первых 2 часов с момента начала заболевания, что крайне важно для успешного лечения.
Кино и ТВ

Гарик Харламов присоединится к «Титанам» на ТНТ

Известный по Comedy Club и многочисленным фильмам, он выйдет на арену бок о бок с олимпийскими чемпионами и спортивными легендами.
Акценты

Прощай, русская зима! Климатологи прогнозируют в России «погодный хаос»

Климатологи и синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов в России...