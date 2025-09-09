Бегство экс-главы МИД Дмитрия Кулебы с Украины является предвестником скорого краха страны, допустил журналист Томас Фази в соцсети Х.

«Корабль тонет — крысы бегут», — написал обозреватель.

Накануне Кулеба признался, что бежал с Украины в Польшу, «как вор ночью». Он посетовал, что власти страны запретили бывшим дипломатам покидать украинскую территорию.

При этом он подчеркнул, что дипломатические служащие не должны проходить военную службу.

Позднее в пресс-службе Кулебы попытались оправдаться, утверждая, что он «выехал в командировку и вернется» на Украину.