Крысы бегут с корабля: наёмники ВСУ заявили о роспуске подразделения

Пост с названием «Крысы бегут с корабля: Воевавшие за ВСУ наемники заявили о роспуске подразделения» опубликовал сегодня телеграм-канал «Операция V: Военкоры России».

В нём говорится о заявлении командира боевиков подразделения Chosen Company. Наёмник сообщил, что распускает подразделение и дистанцируется от ВСУ.

— В настоящее время я полностью оставляю украинскую военную службу, как и большинство моих подчиненных, — написал он.

По данным «Российской газеты», Chosen Company была сформирована вскоре после начала СВО как 312-я шведская добровольческая рота. Командовал подразделением американец Райан О’Лири.