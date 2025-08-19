Крутой, Арбенина, Ярушин и Алсу займут кресла жюри в новом сезоне «Ты супер!» на НТВ

В сентябре на телеканале НТВ состоится премьера девятого сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» (6+) для детей, оставшихся без попечения родителей. В нём примут участие 50 талантливых ребят в возрасте от 7 до 18 лет из более чем 20 регионов России, включая новые регионы – Луганскую и Донецкую народные республики, а также из Абхазии, Беларуси и Грузии.

В этом году кресла звёздного жюри займут композитор, народный артист России Игорь Крутой, певица, лидер рок-группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина, актёр, певец и телеведущий Стас Ярушин и певица, заслуженная артистка России Алсу.

Игорь Крутой является бессменным членом жюри «Ты супер!» со второго сезона проекта. В каждом сезоне маэстро помогает ребятам делать шаги на большой сцене, чем и покорил сердца как зрителей, так и самих участников. Диана Арбенина занимала кресло жюри в первом, третьем, четвёртом, пятом и шестом сезонах шоу и сумела найти подход к каждому из детей. Певица уверена, что этот проект – место силы, где дети с трудной судьбой могут показать свой талант и изменить жизнь.

Диана Арбенина: «Проект держит внимание зрителей потому, что в нём нет фальши, каждая история и каждая песня идут прямо от сердца. Тому, кто выходит на сцену, главное быть собой, ну и талант никто никогда отменить не сможет. Всё остальное увидите в шоу. А новые члены жюри добавят свежий взгляд и краски, проект станет ещё более объёмным. Впереди всех ждут настоящие эмоции и сильные истории, яркие открытия и моменты, от которых перехватывает дыхание. Хочу пожелать участникам верить в себя и петь так, как будто это последний шанс».

В шоу уже принимали участие и Алсу со Стасом Ярушиным, но в качестве звёздной группы поддержки. Так, в шестом сезоне «Ты супер!» Алсу вышла на сцену к 15-летней Ангелине Смирновой из Архангельской области, исполнившей песню артистки «Иногда», а Стас Ярушин в седьмом суперсезоне удивил своим появлением 16-летнюю Кристину Старостину из Беларуси.

Алсу: «Для меня это особенный и волнительный опыт. Когда я была приглашённой гостьей, я уже почувствовала атмосферу этого проекта — тёплую, искреннюю, наполненную настоящими эмоциями. Но быть членом жюри — это совсем другой уровень ответственности. Я ожидаю не просто увидеть талантливых ребят, но и стать для них источником поддержки, вдохновения, возможно, советчиком. Хочу прожить с ними каждое выступление и, насколько смогу, помочь в их творческом росте. Меня покоряет искренность. Когда ребёнок выходит на сцену и поёт не для того, чтобы понравиться, а потому что не может иначе — это чувствуется сразу».

Стас Ярушин: «Секрет популярности шоу «Ты супер!» в правде жизни и искренности по отношению к зрителям. Будучи членом жюри, я надеюсь, что смогу дать кому-то из участников полезную информацию и мотивировать на дальнейшую жизнь — неважно, творчество это будет или нет. Есть одна тактика, которая именно мне помогла в этой жизни сделать выводы — искренность по отношению к людям. Не люблю кого-то жалеть и хвалить за плохое выступление, это нечестно по отношению к ребятам. Буду говорить, как есть. Чтобы меня покорить, участник должен быть с данными артиста. Можно не круто петь, но обладать харизмой, лёгкостью, умением быть самим собой и не бояться сделать что-то не так. Такие люди меня цепляют!»

Традиционно ведущими проекта выступят Вадим Такменёв и Анастасия Пак.

Уже совсем скоро удивлять жюри и зрителей будут дети из более чем 20 регионов нашей страны – от Дальнего Востока до южных широт. На сцену выйдут ребята из Алтайского края, Волгоградской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Самарской, Костромской, Ростовской, Иркутской, Брянской и Ярославской областей, Республики Крым, Краснодарского и Приморского края, а также из новых регионов России – Луганской и Донецкой Народных Республик. В новом сезоне «Ты супер!» традиционно примут участие и дети из ближнего зарубежья – Беларуси, Абхазии и Грузии.