Крупный пожар случился в селе Погореловка в Рязанской области

За сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали три техногенных пожара. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
14 мая в 02:33 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Аносово Клепиковского района. В тушении участвовали 11 человек и 5 единиц техники, включая инженерную. Огнём уничтожены четыре строения, площадь пожара составила 153 квадратных метра.
14 мая в 13:49 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в селе Погореловка Ухоловского округа. В тушении были задействованы 13 человек и 6 единиц техники, в том числе инженерная. Огонь полностью уничтожил хозяйственную постройку. Площадь пожара — 144 квадратных метра.
14 мая в 16:28 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в рабочем посёлке Сараи Сараевского района. В тушении участвовали 5 человек и 2 единицы техники. Повреждена хозяйственная постройка на площади 5 квадратных метров.
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