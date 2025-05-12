Крупный пожар на окраине Рязани потушили глубокой ночью

Крупный пожар, который произошёл в жилом доме на окраине Рязани, ликвидировали глубокой ночью.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в 1:45 пожар удалось локализовать, к 3:00 горение ликвидировали. Площадь пожара, по предварительным данным, составляла 600 кв. м.
Напомним, вечером 11 мая загорелся трёхэтажный жилой дом на улице Октябрьский городок. Сообщение о возгорании поступило в 22:42. К моменту прибытия пожарных на место горела кровля здания по всей площади.
Проводилась эвакуация местных жителей. На пожаре никто не пострадал пострадал.
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