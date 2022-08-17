Крупный лесной пожар в Рязанской области сняли на видео

Возле трассы Москве — Тамбов на территории Рязанской области горит лес. Видео из проезжающего автомобиля опубликовал портал 360.

Очевидцы рассказали, что огонь приближается вплотную к дороге, ехать в машине невыносимо горячо. Видимость из-за дыма практически нулевая, пламя движется к автомобильной заправке.

Во вторник, 16 августа, в Спасский и Рязанские районы отправилась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Рязанской области.

Решение усилить группировку, ​ задействованную в ликвидации лесных пожаров, принято сегодня на заседании оперативного штаба. В составе группы — 10 единиц техники, 60 сотрудников ведомства.