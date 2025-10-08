Крупную партию марихуаны обнаружили у уроженца Средней Азии в Рязанской области

В Ряжске сотрудники полиции обнаружили у иностранного гражданина крупную партию марихуаны. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из местного отдела МВД провели оперативно-розыскные мероприятия и выявили противоправную деятельность 45-летнего иностранца, проживающего в Ряжске.

Как стало известно, ранее судимый уроженец Средней Азии выращивал коноплю и изготавливал из неё марихуану. В ходе обыска в его домовладении во дворе были найдены 2 куста конопли, а в доме — 212 граммов марихуаны и 157 частей наркотического растения.

Мужчина признался, что производил наркотик для личного потребления. Следствие проверяет эту версию.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.