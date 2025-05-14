Крупнейшему производителю муки в Рязанской области грозит банкротство

Крупнейшему производителю муки в Рязанской области «Рязаньзернопродукт» грозит банкротство. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязинформбюро» со ссылкой на бизнес-омбудсмена Михаила Пронина.

В своем отчете бизнес-омбудсмен на заседании облдумы 14 мая отметил, что компания «Рязаньзернопродукт» находится на грани банкротства. Продукция компании перестанет поступать на региональный рынок. 250 тысяч тонн зерна останется под открытым небом.

При этом Пронин сказал, что пока наблюдает за ситуацией, обращений к нему не поступало. Аркадий Фомин на данное высказывание предложил бизнес-омбудсмену начать действовать.

«Может, вам на опережение работать, в том числе поставить вопрос на федеральном уровне, потому что будут затронуты права многих рязанских предпринимателей. Имейте наступательную позицию, вырабатывайте вместе с правительством решения, обращайтесь по своей линии на федеральный уровень», — посоветовал Аркадий Фомин.