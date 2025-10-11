«Кругом крики»: раскрыты детали взрыва под Волгоградом, унесшего две жизни

От взрыва боеприпаса в доме в поселке Степной Волгоградской области была ударная волна, которая ощущалась за сотни метров, рассказали V1.RU местные жители.

Трагедия произошла вечером 10 октября. Погибли двое мужчин, еще один пострадал, трое детей попали в больницу.

«Услышали взрыв. Волну почувствовали аж. Потом выбежали на улицу. Кругом крики. Мы были в шоке. Стояли и смотрели, но близко боялись подходить», — отметила соседка.

По мнению очевидцев, погибшие могли собраться незадолго до происшествия.

Правоохранительные органы предположили, что возможной причиной трагедии могла стать детонация боеприпаса, обнаруженного в ходе незаконных поисковых работ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти двум лицам по неосторожности».