Круглый стол по итогам «Кубка Защитников Отечества» прошёл в Рязани

Во вторник, 7 октября в Региональном отделении Фонда «Защитники Отечества» состоялся круглый стол, посвящённый подведению итогов участия делегации Рязанской области в «Кубке Защитников Отечества». На мероприятие были приглашены как участники, принесшие нашему региону 12 медалей, так и их тренеры. В ходе события были обозначены основные тезисы по прошедшим соревнованиям и планы на будущие.

«Кубок Защитников Отечества» – не только масштабное спортивное состязание, но и проект самореализации и реабилитации к гражданской жизни ветеранов Специальной военной операции. Все они – пример мужества и несгибаемости характера, ведь несмотря даже на самые серьёзные травмы, наши бойцы продолжают демонстрировать выдающиеся результаты. На прошедшем «Кубке» рязанцы заняли 12 медалей – 4 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых в пяти из семи видов паралимпийского спорта. По словам капитана нашей команды, Николая Тимофеева, не дались героям только дартс и волейбол сидя. В остальном же спортсмены продемонстрировали блестящие результаты. Показательным будет пример Юрия Споршева, что в дебютном выступлении завоевал «серебро» по метанию ножа. И немудрено, ведь в целом мужчина в спорте уже 30 лет.

– Всю жизнь я занимаюсь спортом. 30 лет футбола. Так что и теперь однозначно планирую продолжать тренироваться. Нужно же в следующий раз таки обойти соперника из Твери, – поделился Юрий.

Были проговорены и планы дальнейшей работы – бойцам будут присуждаться спортивные разряды, к инициативе собираются привлечь больше ветеранов спецоперации. При поддержке Минспорта будут организованы регулярные занятия по адаптивным видам спорта – героев возведут в статус полноправных спортсменов.

Наконец, Фонд «Защитники Отечества» выразил благодарность за поддержку Правительству и Министерству физической культуры и спорта Рязанской области.