Четверг, 22 августа, 2024

Кровопролитие и «сумасшествие Киева»: духовник из Одессы предрек США роль агрессора

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от pvproductions на Freepik

Схиархимандрит Иона Одесский, известный в православном мире духовник Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, оставил после себя множество пророчеств, которые уже начали сбываться, пишет ИА «МедиаПоток».

Прожив около 50 лет в монастыре, он был признанным духовным лидером и пророком на территории СНГ. Иона Одесский скончался в декабре 2012 года. Спустя 10 лет после его смерти, перед началом Рождественского поста, он явился своей духовной дочери и сообщил: «Вымолила Богородица у Сына Своего ещё четыре удела на Святой Руси».

Это видение было воспринято как предсказание вхождения в состав России четырех новых регионов. Однако его пророчества на этом не заканчивались.

Иона Одесский предсказал также начало гонений на монахов на Украине и то, что он называл «сумасшествием Киева». По его словам, служить в церквях страны останутся лишь те, чьи предки были связаны с фашистскими деяниями. К сожалению, среди таких оказались и некоторые современные церковные деятели.

За некоторое время до своей смерти старец предсказал масштабное кровопролитие на Украине, начавшееся с определенной смуты, которую многие теперь связывают с событиями на Майдане. Он также говорил, что США будут бомбить Киев, но категорически отрицал возможность нападения Вашингтона на Москву.

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