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Фото: ТНТ
Кино и ТВ

Крюков и Лагашкин присоединились к съёмкам сериала «Мотай!» — спин-оффа «Камера Мотор»

Алексей Самохин

Телеканал ТНТ продолжает развивать вселенную комедийного сериала «Камера Мотор» (16+). В спин-оффе под названием «Мотай!» (16+) появятся два новых персонажа — их сыграют Константин Крюков и Максим Лагашкин. Актёры уже приступили к съёмкам. Сюжет продолжает историю тюремной киностудии, знакомой зрителям по первому сезону, сообщает пресс-служба телеканала. 

Константин Крюков исполняет роль Матвея Селюжицкого — режиссёра из Москвы, который оказывается в колонии. Там он получает прозвище «Мотор» и становится новым постановщиком тюремной киностудии, продолжая начатое в первом сезоне дело Виденина. Его герой переснимает культовые голливудские блокбастеры в условиях глубокой тайги — с самодельными декорациями, минимальными ресурсами и актёрами-заключёнными.

Максим Лагашкин играет нового заключённого по прозвищу Докука — харизматичного, вспыльчивого участника съёмочной группы, который способен вывести из себя даже самого терпеливого «Мотора».

В актёрский состав проекта входят: Дмитрий Колчин, Кристина Кучеренко, Александр Обласов, Аскар Нигаметзянов, Максим Киселёв, Сергей Беляев, Амаду Мамадаков, Дмитрий Мухамадеев, Ирина Выборнова, Андрей Свиридов, Сергей Стёпин, Светлана Колпакова, Антон Кротов и Валерий Афанасьев. Теперь к ним присоединились Константин Крюков и Максим Лагашкин, усилив и без того яркий актёрский ансамбль.

Съёмками второго сезона вновь занимается команда первого: режиссёр Саша Абдуллаев, креативный продюсер Вадим Бакунев, сценаристы Ренат Актуганов и Илья Ярошевский. Производство осуществляет компания «Руки Вверх Production» под руководством Сергея Жукова.

Сергей Жуков, продюсер:
«В музыке есть понятия “хук” и “суперхит”. Думаю, во втором сезоне мы поймали оба: у нас появились два великолепных актёра, которые добавят юмора, энергии и чего-то принципиально нового в сериал. Я очень рад, что к нашей команде присоединились такие профессионалы, как Максим Лагашкин и Константин Крюков».

Константин Крюков, актёр:
«Мне всегда интересно играть персонажей, оказавшихся не в своей среде. Здесь — амбициозный режиссёр, попавший в колонию, где актёры — заключённые, павильоны — бытовки, а вместо климата — мороз. Всё это звучит абсурдно, но в этом есть правда. “Мотай!” — это сериал с узнаваемым тоном, в котором юмор соседствует с чем-то по-настоящему человечным. Это задевает».

Крюков и Лагашкин присоединились к съёмкам сериала «Мотай!» — спин-оффа «Камера Мотор» Телеканал ТНТ продолжает развивать вселенную комедийного сериала «Камера Мотор» (16+). В спин-оффе под названием «Мотай!» (16+) появятся два новых персонажа — их сыграют Константин Крюков и Максим Лагашкин.
Крюков и Лагашкин присоединились к съёмкам сериала «Мотай!» — спин-оффа «Камера Мотор» Телеканал ТНТ продолжает развивать вселенную комедийного сериала «Камера Мотор» (16+). В спин-оффе под названием «Мотай!» (16+) появятся два новых персонажа — их сыграют Константин Крюков и Максим Лагашкин.
Крюков и Лагашкин присоединились к съёмкам сериала «Мотай!» — спин-оффа «Камера Мотор» Телеканал ТНТ продолжает развивать вселенную комедийного сериала «Камера Мотор» (16+). В спин-оффе под названием «Мотай!» (16+) появятся два новых персонажа — их сыграют Константин Крюков и Максим Лагашкин.
Крюков и Лагашкин присоединились к съёмкам сериала «Мотай!» — спин-оффа «Камера Мотор» Телеканал ТНТ продолжает развивать вселенную комедийного сериала «Камера Мотор» (16+). В спин-оффе под названием «Мотай!» (16+) появятся два новых персонажа — их сыграют Константин Крюков и Максим Лагашкин.
Крюков и Лагашкин присоединились к съёмкам сериала «Мотай!» — спин-оффа «Камера Мотор» Телеканал ТНТ продолжает развивать вселенную комедийного сериала «Камера Мотор» (16+). В спин-оффе под названием «Мотай!» (16+) появятся два новых персонажа — их сыграют Константин Крюков и Максим Лагашкин.
Крюков и Лагашкин присоединились к съёмкам сериала «Мотай!» — спин-оффа «Камера Мотор» Телеканал ТНТ продолжает развивать вселенную комедийного сериала «Камера Мотор» (16+). В спин-оффе под названием «Мотай!» (16+) появятся два новых персонажа — их сыграют Константин Крюков и Максим Лагашкин.
Крюков и Лагашкин присоединились к съёмкам сериала «Мотай!» — спин-оффа «Камера Мотор» Телеканал ТНТ продолжает развивать вселенную комедийного сериала «Камера Мотор» (16+). В спин-оффе под названием «Мотай!» (16+) появятся два новых персонажа — их сыграют Константин Крюков и Максим Лагашкин.

Фото: ТНТ

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