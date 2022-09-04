«Крёстный отец» россияне назвали любимым гангстерским кино

Среди гангстерских фильмов жители России отдают предпочтение «Крёстному отцу».

Сервис SuperJob по заказу онлайн-кинотеатра ivi.ru выяснил, какие фильмы и сериалы о мафии нравятся больше всего жителям России. Вито Корлеоне россияне симпатизируют больше, чем Саше Белому, Томасу Шелби и Тони Сопрано.

15% участников опроса назвали «Крёстного отца» среди любимых фильмов и сериалов о мафии. На второй позиции оказались «Бригада», «Острые козырьки» и «Клан Сопрано» – по 5% голосов. Третью строчку занял итальянский сериал «Спрут» – 4%.

По 2% россиян любимыми фильмами о мафии назвали «Однажды в Америке», «Бандитский Петербург» и «Легенду». Среди других гангстерских кино о мафии опрошенные россияне называли картины «Брат», «Бриллиантовая рука», «Винченцо», «Во все тяжкие», «Бумер», «Гангстер», «Джентльмены», «Гоморра» и «Джонни Д.»

У каждого шестого респондента нет любимых фильмов и сериалов о мафии.

В открытом опросе с 9 по 23 августа участвовали 1600 экономически активных граждан из всех округов России.