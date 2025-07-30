Телеведущий Валдис Пельш мог исчезнуть с экранов не по личным причинам, а из-за потери интереса со стороны продюсеров. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, на телевидении ключевое решение принимают продюсеры, а не зрители.

«Все решают продюсеры, мнение аудитории при этом особо не учитывается. Возможно, Пельша сочли уже возрастным и перестали активно продвигать. Или он просто стал им неинтересен», — отметил эксперт.

Соседов добавил, что на телевидении нередко остаются проекты с невысокими рейтингами — просто потому, что их ведущие или участники устраивают руководство. По его мнению, на решение о судьбе шоуменов может влиять и позиция «высоких телевизионных начальников» или представителей администрации, курирующих сферу СМИ и идеологии.

«Может быть, кому-то Пельш не нравится наверху. А сейчас как раз активно продвигают новые лица», — подчеркнул Соседов.

Ранее СМИ сообщали, что Пельш временно ушел из медиапространства по личным причинам и сосредоточился на семье. При этом телеведущий продолжает выступать на корпоративных мероприятиях. По данным издания Super, его гонорар составляет от 2 до 3 миллионов рублей за вечер.