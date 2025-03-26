Кристина Асмус рассталась с Ильёй Бурецом

Кристина Асмус и Илья Бурец расстались. Их роман начался осенью 2024 года, но всего через несколько месяцев отношения закончились, пишет «Комсомольская правда».

Причины разрыва официально не озвучивались.

При этом пара рассталась без ссор и скандалов. Актриса успела познакомить продюсера со своей дочерью Настей от Гарика Харламова и даже съехаться с ним.

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«Спасибо тебе, моя устойчивая внутренняя опора»

Звезда «Интернов» не раз хвасталась, каким заботливым и внимательным был Илья. Он поддерживал Кристину в сложные моменты и даже ухаживал за ней после операции.

«Гарцевать мне теперь в пикантных компрессионных чулках. Хотя продюсерам эти чулки нравятся. Ну, одного такого я точно знаю. Спасибо тебе, моя устойчивая внутренняя опора! Если бы не твоя рука, до утра лежащая у кровати, швы разошлись бы от моих болевых содроганий к чертовой матери», — говорила Асмус.

Незадолго до Нового года Кристина перестала упоминать избранника. Январские праздники она провела на Мальдивах с дочерью, а позже несколько раз появлялась на мероприятиях в одиночестве.

Все сомнения рассеялись на презентации проекта «Актерище» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Илья Бурец пришел на красную дорожку один, а его окружение подтвердило, что он снова свободен.

История отношений

Кристина Асмус и Илья Бурец познакомились на съемках сериала «Райцентр». На тот момент оба состояли в отношениях. Спустя время они снова встретились на одной из кинематографических вечеринок.

К тому моменту Асмус уже рассталась с очередным женихом, а Бурец разводился с женой. Их роман развивался стремительно: они начали жить вместе, но до предложения руки и сердца так и не дошло.

Похоже, чувства угасли, а надежды на свадьбу рухнули.