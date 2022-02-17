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Четверг, 17 февраля, 2022

Кристина Асмус попала в клинику с ожогами после съёмок

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Кристина Асмус попала в клинику с ожогами после съёмок

7info

Актриса Кристина Асмус получила ожоги подмышек во время съёмок фильма. Об этом она рассказала в инстаграме.

По сценарию героиня Асмус делает депиляцию подмышек с помощью восковых полосок. Кристина пишет, что не пользуется этим способом, поэтому попросила объяснить, что делать.

— Объяснили, что по действию надо разогреть их в ладонях. Потом наклеить на подмышки и еще растереть, как бы впечатывая воск, — сообщила актриса.

Неожиданно для неё полоски оказались не с кремом, а самыми настоящими. Первый дубль было больно, но терпимо. После второго появились кровавые следы.

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На площадке Асмус попытались помочь перекисью водорода, людом, но пришлось ехать в клинику.

— Выписали таблетки, гормональный спрей и всевозможные мази, — написала актриса.

Кристина Асмус попала в клинику с ожогами после съёмок

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