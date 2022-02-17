Кристина Асмус попала в клинику с ожогами после съёмок

Актриса Кристина Асмус получила ожоги подмышек во время съёмок фильма. Об этом она рассказала в инстаграме.
По сценарию героиня Асмус делает депиляцию подмышек с помощью восковых полосок. Кристина пишет, что не пользуется этим способом, поэтому попросила объяснить, что делать.
Неожиданно для неё полоски оказались не с кремом, а самыми настоящими. Первый дубль было больно, но терпимо. После второго появились кровавые следы.
На площадке Асмус попытались помочь перекисью водорода, людом, но пришлось ехать в клинику.