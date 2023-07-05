Среда, 5 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

«Криптонит» проверил надежность криптографической защиты федеральной системы ДЭГ

7info7

«Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») провел исследование стойкости трех криптографических механизмов федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в рамках подготовки к единому дню голосования — 2023. Цель исследования — повышение уровня безопасности ДЭГ. Заказчиком работы выступил «Ростелеком».

Первый механизм предназначен для сокрытия промежуточных результатов и ускорения подсчета голосов в ходе голосования. В механизме применяется шифрование с открытым ключом, гомоморфное относительно операции сложения. Это позволяет суммировать голоса избирателей в зашифрованном виде, обеспечивая их конфиденциальность. Кроме того, такая операция сложения выполняется гораздо быстрее расшифрования, что обеспечивает общую высокую эффективность системы.

Второй механизм основан на протоколе доказательства с нулевым разглашением Чаума-Педерсена и предназначен для подтверждения корректности расшифрования суммы голосов, полученной в результате работы первого механизма. Его задача заключается в том, чтобы доказать корректность расшифрования суммы голосов без публикации ключа расшифровки. В противном случае при публикации ключа нужно было бы расшифровать не только количество голосов, но и каждый голос отдельно.

Третий механизм базируется на дизъюнктивном варианте протокола доказательства с нулевым разглашением Чаума-Педерсена и применяется в ДЭГ для доказательства корректности содержимого каждого бюллетеня. Он гарантирует невозможность принятия бюллетеней, с которыми голосующий провел непредусмотренные системой манипуляции. Например, отметил несколько кандидатов, когда предполагается выбор только одного. Проблема заключается в том, что бюллетень зашифровывается на устройстве голосующего, и система не может тривиально его проверить. Эту проблему решает протокол доказательства с нулевым разглашением, с помощью которого можно убедиться, что зашифрованный бюллетень заполнен корректно, но при этом тайна голосования сохраняется.

– Лежащие в основе российской системы ДЭГ криптографические механизмы активно разрабатываются мировым научным сообществом, но их применение на практике в системах государственного уровня требует дополнительных исследований безопасности. Поэтому мы привлекли отечественных экспертов в области криптографии из компании «Криптонит» для детальной проработки вопросов криптографической защиты нашей системы», — рассказал главный архитектор ДЭГ компании «Ростелеком» Юрий Сатиров.

По итогам работ создана формальная модель нарушителя, которая помогает подготовить математическое обоснование стойкости применяемых для защиты криптографических механизмов системы ДЭГ.

«Криптонит» — российская технологическая и научно-исследовательская группа компаний, входящая в «ИКС Холдинг». «Криптонит» занимается разработкой ПО и программно-аппаратных комплексов для хранения, обработки и анализа больших данных с помощью моделей машинного обучения, а также проводит научные исследования в области криптографии, информационной безопасности и искусственного интеллекта. Подробнее — по ссылке.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Вице-премьер Чернышенко потерял дар речи под взглядом Путина

Во время совещания правительства с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко буквально лишился дара речи. Видео появилось в телеграм-канале RIA_Kremlinpool. Глава государства выбил чиновника из колеи вопросом о подготовке важных мероприятий на 2024 год. «Владимир Владимирович, я сейчас…» – сказал Чернышенко и замолчал. На кадрах видно, что он сбился, покраснел...

В Подмосковье мигрант пожаловался, что его развращала 10-летняя девочка

Стражи порядка задержали 19-летнего жителя Домодедово, которого обвиняют в развращении 10-летней девочки, пишет МК. Накануне в полицию ее мать, которая обнаружила в телефоне ребенка переписку с мужчиной на интимные темы. В мае парочка встретилась, когда девочка с родителями переехала на дачу. Парень заявил, что ему 15 лет, и пригласил...

Управляющий Рязанским отделением Сбербанка выступил на пленарной сессии Совета регионов «Опоры России»

Развитие малого и среднего бизнеса в промышленности и сельском хозяйстве», - это название пленарной сессии Совета регионов «Опоры России».

В Новой Москве нашли мумию, висящую на дереве

Житель Новой Москвы наткнулся на мумифицированный труп, висящий на дереве, пишет телеграм-канал SHOT. Мужчина нашел тело в лесу в Щаповском поселении Троицкого административного округа. Он сразу же вызвал на место сотрудников полиции. Эксперты выяснили, что тело принадлежит и мужчине, который погиб около трёх лет назад. Судмедэксперты установят точную причину смерти...

Белгородцы показали свои дома после атаки диверсантов

Жители Новой Таволжанки показали свои дома после атаки диверсантов, видео с места событий показал телеканал RT. На кадрах можно увидеть исписанные стены, разбросанные вещи и окурки. «Как вот на нем (одеяле, на котором лежали диверсанты. – Прим. Ред.) потом можно просто спать? У меня ребенок маленький. Я не дам,...

Серьёзное ДТП с двумя автомобилями произошло в Рязанский области

Транспортные средства получили механические повреждения. На месте работают экстренные службы.

Рязанский ЗАГС показал свадьбы июня

Фото сделаны во время свадеб в июне в разных уголках региона и опубликованы в официальной группе ведомства.

В Рязани засняли «кровавую» Луну

Отметим, что в ночь на 5 июля был пик суперлуния.

Белгородцев разбудили громкие звуки в небе над городом

Жителей Белгорода поздним вечером во вторник разбудили громкие звуки в небе над городом, пишет «Бел.Ру». Очевидцы услышали шум примерно в 22:47 в районе Харьковской горы. Там сработали сигнализации машин. Позднее выяснилось, что причиной грохота стала работа российский сил ПВО. Информация о последствиях случившегося на земле не уточняется.

В Петербурге нарушительница показала водителю голую грудь

Жительница Петербурга нарушили ПДД и показала водителю голую грудь, сообщил телеграм-канал SHOT. На кадрах видно, как девушка переходит дорогу в десяти метрах от перекрестка улиц Жуковского и Восстания. Автомобилист на BMW притормозил перед ней. В ответ женщина расстегнула кофту и обнажилась. «Галантное петербургское мерси», – говорится в публикации. После этого...

Володин назвал причину массовых беспорядков во Франции

Спикер Госдумы уверен, политиков масштаба Миттерана и Ширака во Франции больше нет.

Женщина, пытавшаяся расстрелять детей в детском саду, получила 17 лет колонии

Воспитателей детского сада наградили медалями Следственного комитета «Доблесть и отвага».
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации