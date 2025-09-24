Среда, 24 сентября, 2025
12.4 C
Рязань
Происшествия

Криминальные происшествия за сутки в Рязани: сводка УМВД за 23 сентября

Алексей Самохин
Фото: t.me/umvd62

По данным УМВД по Рязанской области за 23 сентября, в регионе зарегистрирован ряд происшествий. Сотрудники полиции пресекли преступления, связанные с оборотом наркотиков, а также приняли решение о прекращении гражданства для уроженца Средней Азии, осуждённого за сексуальные преступления против ребёнка.

Лишение гражданства за преступление

Уроженец Средней Азии, получивший российское гражданство, будет лишён его после отбытия наказания. 

45-летний мужчина был осуждён на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за сексуальное насилие над своей малолетней падчерицей. Преступление было совершено в 2023 году, а в сентябре 2025 года в отношении него было принято решение о прекращении российского гражданства на основании нового федерального закона № 138-ФЗ.

После освобождения мужчина будет выслан за пределы России. Подобная работа по выявлению осуждённых лиц, получивших гражданство РФ, ведётся УВМ УМВД на постоянной основе.

Задержание наркозакладчиков

В Шиловском районе были задержаны 32-летний мужчина и его 29-летняя сожительница, которые занимались распространением наркотиков. Ранее оба уже были судимы: мужчина — за наркопреступления и грабёж, женщина — за кражу.

Злоумышленников задержали в деревне Ибредь, куда они приехали за очередной партией наркотиков. При досмотре у мужчины был изъят свёрток с производным N-метилэфедрона весом 0,5 грамма. В ходе дальнейших поисков полиция нашла крупный тайник, в котором находились 18 граммов производного N-метилэфедрона и 7 граммов метамфетамина. Задержанные планировали продать эти наркотики в регионе.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы. Мужчина и женщина заключены под стражу.

ДТП с пешеходом

22 сентября примерно в 19:10 в Рязани на улице Краснорядской 44-летний водитель автомобиля «Киа Рио» сбил 74-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая госпитализирована. 

Самые читаемые материалы

Новости России

Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Новости России

Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот...

Последние новости

Общество

На семейную ипотеку можно не успеть! 

А в ЖК «Окская стрелка» доступна семейная ипотека всего под 3,5%!
Транспорт и дороги

Минтранс объяснил, почему закрыли некоторые съезды с улицы Большой в Рязани

На ситуацию пожаловалась жительница города, сообщившая, что после принятых мер стала образовываться пробка. 
Общество

Губернатор Рязанской области рассказал о популярности колледжей

Самыми популярными направлениями среди абитуриентов стали...
Общество

Годовая инфляция в Рязанской области замедлилась до 9,5%

Эксперты рязанского отделения Банка России рассказали, с чем связано такое изменение цен.
Общество

В Рязанской области запретили публиковать данные об атаках беспилотников

Соответствующее постановление губернатора Рязанской области от 22 сентября опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Новости России

Киев напуган смертью элитных диверсантов 

Ликвидированы диверсионные подразделения Сил специальных операций ВСУ и наемники отряда «Призраки» ГУР Украины.
Общество

Мэрия Рязани не примет тропу в Лесопарке в таком виде, как сейчас

Снимки нового объекта, который делают в рамках благоустройства Лесопарка, появились в интернете и вызвали критику рязанцев.
Культура и события

Рязанский музыкальный театр получил благодарность от главы Магнитогорска

С 19 по 21 сентября 2025 года состоялись «Большие гастроли» Магнитогорского театра оперы и балета в Рязани.