Криминальные происшествия за сутки в Рязани: сводка УМВД за 23 сентября

По данным УМВД по Рязанской области за 23 сентября, в регионе зарегистрирован ряд происшествий. Сотрудники полиции пресекли преступления, связанные с оборотом наркотиков, а также приняли решение о прекращении гражданства для уроженца Средней Азии, осуждённого за сексуальные преступления против ребёнка.

Лишение гражданства за преступление

Уроженец Средней Азии, получивший российское гражданство, будет лишён его после отбытия наказания.

45-летний мужчина был осуждён на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за сексуальное насилие над своей малолетней падчерицей. Преступление было совершено в 2023 году, а в сентябре 2025 года в отношении него было принято решение о прекращении российского гражданства на основании нового федерального закона № 138-ФЗ.

После освобождения мужчина будет выслан за пределы России. Подобная работа по выявлению осуждённых лиц, получивших гражданство РФ, ведётся УВМ УМВД на постоянной основе.

Задержание наркозакладчиков

В Шиловском районе были задержаны 32-летний мужчина и его 29-летняя сожительница, которые занимались распространением наркотиков. Ранее оба уже были судимы: мужчина — за наркопреступления и грабёж, женщина — за кражу.

Злоумышленников задержали в деревне Ибредь, куда они приехали за очередной партией наркотиков. При досмотре у мужчины был изъят свёрток с производным N-метилэфедрона весом 0,5 грамма. В ходе дальнейших поисков полиция нашла крупный тайник, в котором находились 18 граммов производного N-метилэфедрона и 7 граммов метамфетамина. Задержанные планировали продать эти наркотики в регионе.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы. Мужчина и женщина заключены под стражу.

ДТП с пешеходом

22 сентября примерно в 19:10 в Рязани на улице Краснорядской 44-летний водитель автомобиля «Киа Рио» сбил 74-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая госпитализирована.