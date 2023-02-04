Криминальные новости Рязани и Рязанской области: обзор событий с 30 января по 4 февраля

Редакция 7info представляет обзор криминальных новостей Рязани и Рязанской области в период с 30 января по 4 февраля.

Громкие отставки и аресты по делу «о благоустройстве Рязани»

Начальник управления благоустройства мэрии Рязани Юрий Фурфурак был задержан вместе со своими заместителями Татьяной Астафьевой и Марией Гермони 1 февраля. Следствие просило отправить чиновника под домашний арест, но судья ходатайство не удовлетворил.

3 февраля Железнодорожный суд Рязани избрал меру пресечения ещё нескольким подозреваемым по делу.

Первый подозреваемый — бывший советник экс-вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова Владимир Арцыбашев. Его отправили в СИЗО.

Также под стражу взят некто Евгений Алексеев. Чем он занимается, журналисты не уточнили. Про ещё одного фигуранта дела — Артура Сидорова — «Новая газета» пишет, что он не должностное лицо и никогда им не был. Следователь, сначала просивший заключить Сидорова под стражу, поменял решение. В итоге суд продлил срок задержания на 72 часа.

Жительницу Касимова задержали за надпись в женском туалете ТЦ

Задержанной 44 года, её зовут Юлия. Женщине грозит штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

Сам инцидент случился 28 января, через два дня Юлию задержали полицейские. Надпись жительница Касимова нанесла на внутреннюю часть двери кабинки.

Нашли женщину с помощью камеры видеонаблюдения, установленной в коридоре. На записи видно дверь кабинки: сначала чистую, затем с незаконной записью.

Двух безработных рязанцев 35 и 24 лет и 17-летнего жителя Шиловского района будут судить за преступления против собственности

Как выяснили следователи, весной 2022 года обвиняемые похитили чугунные радиаторы отопления, автомобильный аккумулятор и мобильный телефон. Кроме того, они пытались похитить легковой автомобиль. Действовали они самостоятельно или группой по предварительному сговору.

Преступления злоумышленники совершали как против посторонних людей, так и против собственных родственников. Некоторые преступления совершались под воздействием спиртного.

Следствие собрало достаточно доказательств и направило уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

Дело женщины, повесившей собаку на дереве, передали в суд

Женщину обвиняют в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель (ч.1 ст. 245 УК РФ), рассказал прокурор района Алексей Филиппов.

По версии следствия, преступление совершено в июне 2022 года. Женщина повесила на дереве соседскую собаку, которая загрызла её курицу. Хозяйка животного была готова заплатить за птицу, но живодёрку это не устроило.

— Женщина отвязала собаку от будки, сняла ошейник. Затем обвязала шпагат вокруг шеи собаки, затянула петлю. После привязала шпагат к дереву, так что собака висела над землей, — рассказал подробности экзекуции прокурор.

Дело находится на рассмотрении в суде.

Экс-председатель рязанского ТСЖ пойдёт под суд за растрату

По версии следствия, с января 2017 по май 2022 года обвиняемый присваивал часть подотчётных средств, выделенных для нужд ТСЖ. Общий ущерб от его действий составил почти 400 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Рязанскому району.

Уголовное дело передали в суд.

Задержан директор «Скопинской керамики» Юрий Шевцов

Telegeam-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО» сообщил вечером 2 февраля о задержании директора предприятия «Скопинская керамика» Юрия Шевцова.

Речь идёт о развратных действиях в отношении несовершеннолетней, – говорится в сообщении.

Подробности задержания уточняются.

Житель Касимова получил 10 лет колонии за убийство нового сожителя бывшей подруги

Преступление совершено в августе 2022 года. Гражданин Б. утром выпивал в квартире вместе с бывшей сожительницей и её новым гражданским мужем. Во время пьянки между мужчинами произошла ссора на почве ревности.

Конфликт перерос в драку. Мужчины обменялись ударами, после одного из которых оппонент Б. упал на пол. Касимовец сходил на кухню за ножом и два раза ударил соперника клинком в коридоре. Женщина сумела отобрать оружие, но её бывший сожитель сходил за новым ножом и добил лежащего на полу человека 12 ударами.

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства. Б. полностью признал вину в убийстве. Ему назначили наказание в виде 10 лет в колонии строгого режима.

За изнасилование девушки в Туме преступник получил 15 лет колонии строго режима

Нетрезвый обвиняемый напал на незнакомую несовершеннолетнюю девушку и изнасиловал, угрожая убить. Также преступник совершил иные насильственные действия сексуального характера.

Оперативники задержали подозреваемого в кратчайшее время. До суда он находился в СИЗО.

В качестве наказания насильник получил 15 лет и 3 месяца колонии строго режима. Также он выплатит потерпевшей миллион рублей.