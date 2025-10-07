Вторник, 7 октября, 2025
«Крик отчаяния»: западный эксперт объяснил поведение Зеленского

Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото из телеграм-канала https://t.me/V_Zelenskiy_official

Британский геополитический аналитик Александр Меркерис высказался на своём YouTube-канале о текущем состоянии украинского лидера. По его словам, Владимир Зеленский впал в отчаяние, поскольку остановить российские авиаудары по территории Украины не удаётся.

Меркурис считает, что украинский президент начал осознавать реальность. Никаких действенных мер по прекращению воздушных операций России приниматься не будет. Возможно, именно поэтому его заявление о готовности в одностороннем порядке прекратить огонь в воздушном пространстве стоит воспринимать как признание бессилия. Если говорить прямо, это крик отчаяния, пишет РИА Новости.

В воскресенье Telegram-канал «Политика страны» опубликовал информацию о том, как Зеленский раскритиковал западные государства. Суть претензии проста: союзники никак не отреагировали на продолжающиеся российские авиаудары по украинским объектам.

А 5 октября Минобороны России выступило с официальным сообщением. Военные нанесли массированный удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам газоэнергетической инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что операция прошла успешно. Все намеченные цели были поражены полностью.

По мнению аналитиков, ситуация демонстрирует растущее разочарование Киева. Западной поддержки, на которую так рассчитывали, оказывается недостаточно для изменения ситуации в воздухе. Российские ВКС продолжают наносить удары, а эффективных способов противодействия пока нет.

Автомобиль сбил пешехода в Касимове, пострадавшему потребовалась помощь

За рулём «Датсуна» находился 57-летний мужчина, житель Касимовского района. По предварительным данным, он совершил наезд на 52-летнего пешехода из Шиловского района.

В Рязанской области ветеранов СВО готовят к работе на гражданской службе

Рязанская область одной из первых в стране запустила программу «ГЕРОИ62» по интеграции ветеранов СВО в гражданскую жизнь.

Штраф за курение в общественных местах предложили увеличить в три раза

Общественная организация «Зов народа» выступила с инициативой повысить в три раза штраф за курение в публичных местах.

Астролог Драган назвала самую страшную дату грядущего 2026 года

Это очень опасное время, в которое будут заложены основы нового миропорядка.

В Рязани запустили первую очередь завода по производству технологического оборудования для общепита

Компания наладила выпуск индукционных и электрических плит, макароноварок, фритюрниц, грилей, жарочных поверхностей, а также оборудования для раздаточных линий и салат-баров, например, прилавков для подогрева тарелок.

Врачи спасли жизнь мужчине, у которого обнаружили аневризму размером с гусиное яйцо

В организме мужчины, фактически, находилась мина замедленного действия, которая в любой момент могла разорваться.

Президент Путин назначил новых судей в Рязанской области 

Двое судей назначены в Рязани:  Воробьева Виктория Анатольевна – в Московский районный суд, Хижняк Анастасия Николаевна – в Советский.

Тариф №1: «Ростелеком» повышает доступность мобильной связи

Абонентом мобильной связи «Ростелекома» теперь можно стать без дополнительных условий и подключения пакетных тарифов, включающих домашний интернет.

Выявлены нарушения в работе рязанских производителей молочки и колбасы

В адрес хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения, были направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

В Находке мужчина прыгал на школьнице в автобусе под аплодисменты пассажирки

Житель Находки напал на 15-летнюю школьницу в автобусе, которая...

Над Рязанской областью ночью 7 октября уничтожено три БПЛА ВСУ

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, пострадавших и ущерба в регионе не зарегистрировано. 

Администрация Рязани объяснила вырубку деревьев в центре города 

«Мы уделяем особое внимание обращениям жителей по вопросам озеленения нашего города».

БК «Рязань» стартовал в чемпионате ЦФО с валидольных побед

Действующий чемпион ЦФО свои стартовые встречи провел в Орле. Под руководством нового главного тренера Романа Хамитова БК «Рязань» показал в выездных поединках стопроцентный результат

Угроза атаки БПЛА объявлялась в Рязанской области ночью 7 октября

Предупреждение пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 00:06. Жителей региона призывали укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 