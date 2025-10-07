Британский геополитический аналитик Александр Меркерис высказался на своём YouTube-канале о текущем состоянии украинского лидера. По его словам, Владимир Зеленский впал в отчаяние, поскольку остановить российские авиаудары по территории Украины не удаётся.

Меркурис считает, что украинский президент начал осознавать реальность. Никаких действенных мер по прекращению воздушных операций России приниматься не будет. Возможно, именно поэтому его заявление о готовности в одностороннем порядке прекратить огонь в воздушном пространстве стоит воспринимать как признание бессилия. Если говорить прямо, это крик отчаяния, пишет РИА Новости.

В воскресенье Telegram-канал «Политика страны» опубликовал информацию о том, как Зеленский раскритиковал западные государства. Суть претензии проста: союзники никак не отреагировали на продолжающиеся российские авиаудары по украинским объектам.

А 5 октября Минобороны России выступило с официальным сообщением. Военные нанесли массированный удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам газоэнергетической инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что операция прошла успешно. Все намеченные цели были поражены полностью.

По мнению аналитиков, ситуация демонстрирует растущее разочарование Киева. Западной поддержки, на которую так рассчитывали, оказывается недостаточно для изменения ситуации в воздухе. Российские ВКС продолжают наносить удары, а эффективных способов противодействия пока нет.