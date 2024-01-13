Крещенский Сочельник 2023: как правильно освящать воду и что ни в коем случае нельзя делать

Праздник Крещения, которые православные христиане встречают 19 января, предваряет Крещенский Сочельник. Традиционно в этот день соблюдают пост и следуют различным традициям, многие из которых вовсе не имеют церковных истоков, а пошли из народа.

Что можно и что нельзя делать в Крещенский Сочельник? К каким приметам стоит прислушаться.

Традиции и запреты Крещенского Сочельника

Крещенский Сочельник называют Голодным вечером. А всё из-за традиции соблюдать накануне праздника пост. Так христиане морально и физически готовятся к встрече торжества. В Сочельник едят постные блюда, не пьют вина и много молятся.

Вода в ночь на Крещение считается целебной и очистительной. Освящённая на праздничной службе вода помогает справиться с физическими и душевными недугами. Многие верят, что в Крещенскую ночь вся вода становится целебной, даже та, что идёт из-под крана. Но всё-таки для употребления стоит использовать ту, что набрана из чистого источника.

Если в доме есть болеющий человек, его обязательно умывают крещенской водой. Считается, что это сопутствует выздоровлению.

Ещё одна традиция связана со снегом. Наши предки набирали снег в кадки и топили. Считалось, что талая крещенская вода также обладает особыми целебными свойствами. Ей поили скотину, окропляли жилища, обливались после банных процедур.

Хорошая традиция — сходить на вечернюю службу в храм и окунуться в прорубь.

А вот гадать в Крещенскую ночь ни в коем случае нельзя. Церковь негативно относится к предсказаниям, особенно сделанным в большие праздники. В попытках узнать свою судьбу человек ничего, кроме негативного, на себя не навлечёт.

Накануне Крещения нельзя ругаться и ссориться. Наши бранные речи призывают в нашу жизнь злых духов. Дурное слово может обернуться большими проблемами.

Приметы Крещенского Сочельника