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Новости России

Крепость ВСУ может пасть от одного удара, а за ней посыпется весь фронт

Алексей Самохин
Freepik ИИ

Ситуация на донбасском фронте продолжает стремительно развиваться. По данным источников, штурмовые группы Вооружённых сил России подошли вплотную к городу Покровск, по мнению экспертов, именно этот участок фронта может стать ключевым для полного обрушения обороны ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщает издание «Царьград».

По данным военкоров, российские войска уже закрепились к югу от Орехово и продвигаются в Покровск с юго-запада — со стороны Зверево, одновременно оказывая давление с северо-востока от Мирнограда. Также отмечаются атаки со стороны Шевченко и Бельгийки. Это создаёт условия для формирования тактических «клещей», которые могут замкнуться вокруг города.

«Наши закрепились к югу от Орехово и заходят в Покровск с юго-запада, одновременно давят с северо-востока от Мирнограда. Формируются клещи», — пишет военкор Евгений Лисицын.

По оценке западных экспертов, в районе Покровска и Мирнограда сосредоточены три украинские бригады. Это крупнейшая окружённая группировка ВСУ с начала СВО. Единственный возможный выход для украинского гарнизона — дорога, ведущая в сторону Днепропетровской области. Однако она уже простреливается с двух сторон, вероятность её полного перерезания остаётся высокой.

«Следующий шаг — нанесение ударов по узлам сопротивления внутри города и вдоль дорог отхода. Если российская сторона перережет хотя бы одно-два направления, Покровск может быть оперативно зачищен от остатков гарнизона за считанные дни», — отмечает телеграм-канал «Военная хроника».

В случае падения Покровска, ВСУ лишатся важного логистического узла, это может привести к обрушению всей оборонительной линии в Донбассе.

«Судя по реакции украинской стороны, времени на отступление почти не осталось. Между «стенками» котла сейчас около 10 км, что значительно меньше, чем было перед сдачей Бахмута. Плотность огня при этом выше», — уточняют аналитики «Военной хроники».

Подобная ситуация развивается и в районе Константиновки. Сообщается о взятии Александрово-Калиново, а также о боях в Торецке и Часовом Яре. В южной части фронта, на Южно-Донецком направлении, продолжается наступление группировки «Восток».

«Продолжается продвижение севернее и северо-западнее ранее освобожденного н.п. Зелёный Гай, а также западнее Малиевки вглубь Днепропетровской области. Есть продвижение в районе Темировки», — сообщают авторы телеграм-канала «Два майора».

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