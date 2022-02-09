Кредиты предложили выдавать по сданной через смартфон биометрии

Банки предложили использовать биометрию россиян, зарегистрированную ими самостоятельно через свой смартфон, для удаленного открытия счета. Такая инициатива содержится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое было направлено в ЦБ, Минфин, Минцифры и правительство (документ есть у «Известий»). Сейчас открыть счет удаленно по биометрии могут граждане, которые сдали слепки лица и голоса в ЕБС традиционным способом — посетив отделение банка. Кредитные организации считают, что ограничение на использование части слепков лица и голоса для идентификации клиента будет ущемлять права граждан на получение дистанционных финансовых услуг.

Такой способ открытия счета не увеличивает риски, поскольку у банков есть возможность проводить дополнительные проверки клиента, подчеркнуто в письме. Вместе с тем, кредитные организации попросили маркировать в ЕБС те слепки лица и голоса, которые были зарегистрированы клиентами самостоятельно.

— Среди банков нет консенсуса относительно безопасности использования биометрии, самостоятельно зарегистрированной клиентами, для удаленного открытия счетов и оказания финуслуг. Поэтому они просят права использовать такие данные для дистанционного приема на обслуживание, однако выбирать, пользоваться ли этой возможностью, каждая кредитная организация смогла бы самостоятельно, — пояснил «Известиям» глава НСФР Андрей Емелин.

Возможность самостоятельно регистрировать слепки лица и голоса в ЕБС через собственный смартфон законодательно закрепили 30 декабря 2021 года. Однако биометрию, которую человек регистрировал сам, можно использовать для ограниченного круга операций.

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Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Не выходя из комнаты: кредиты хотят выдавать по биометрии со смартфона»