Кредитные каникулы расширены

Заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, теперь легче получить паузу в обслуживании долга. С 1 января 2024 года можно уйти на кредитные каникулы сроком до полугода по любым кредитам и займам. До вступления изменений в законодательство право на отсрочку можно было получить лишь в отдельных случаях, например, в связи с пандемией или санкциями, а договоры должны были быть заключены в определенные сроки.

Теперь можно использовать меру поддержки по любым ссудам, вне зависимости от того, когда они были получены. Заемщик при этом должен относиться к одной из двух категорий: его доходы снизились более чем на 30% по сравнению с прошлым годом или же он пострадал во время чрезвычайной ситуации — наводнения, пожара или иной катастрофы. Право на кредитные каникулы по любой из этих причин нужно подтвердить документально, подавая заявку.

Также нужно учесть установленные лимиты. Например, по кредитным картам ограничение теперь составляет 150 тысяч рублей, по автокредитам — 1,6 млн рублей, по остальным потребительским договорам — 450 тысяч рублей.



Во время кредитных каникул банки и МФО не будут начислять штрафы, кредитная история человека не испортится. Но проценты на остаток долга все же будут начисляться, их придется заплатить.



— В законе не прописаны кредитные каникулы для ипотечных договоров, но это не значит, что у заемщиков нет права на паузу. С 2019 года на постоянной основе действуют ипотечные каникулы. Уменьшить или приостановить выплаты могут люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, перечень которых утвержден законодательством, — напоминает начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.