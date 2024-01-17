Кредитные каникулы расширены

Заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, теперь легче получить паузу в обслуживании долга. С 1 января 2024 года можно уйти на кредитные каникулы сроком до полугода по любым кредитам и займам. До вступления изменений в законодательство право на отсрочку можно было получить лишь в отдельных случаях, например, в связи с пандемией или санкциями, а договоры должны были быть заключены в определенные сроки.
Теперь можно использовать меру поддержки по любым ссудам, вне зависимости от того, когда они были получены. Заемщик при этом должен относиться к одной из двух категорий: его доходы снизились более чем на 30% по сравнению с прошлым годом или же он пострадал во время чрезвычайной ситуации — наводнения, пожара или иной катастрофы. Право на кредитные каникулы по любой из этих причин нужно подтвердить документально, подавая заявку.