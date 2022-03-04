Кредитные каникулы дадут при снижении дохода на 30%

Россияне смогут взять кредитные каникулы по займам, выданным до весны 2022 года. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму 3 марта для поддержки граждан в период введения санкций против российских компаний и регуляторов.

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Сейчас рассматривается период действия послаблений до 30 сентября 2022 года, однако кабмин может продлить этот срок, говорится в законопроекте. В ЦБ поддерживают инициативу.

Она позволит вернуться к антикризисному механизму, который действовал в первый период пандемии, в 2020 году, сообщили «Известиям» в регуляторе. Тогда физлица, столкнувшиеся со снижением своих доходов как минимум на 30%, и субъекты МСП из наиболее пострадавших от пандемии отраслей получили возможность в течение шести месяцев подавать требования об отсрочке платежей по кредитам на срок до полугода.

Этот механизм показал свою эффективность: 70–75% заемщиков, которые им воспользовались, смогли преодолеть трудности и вернулись в график платежей, при этом заемщики не испортили свою кредитную историю, а банки сохранили лояльных клиентов, рассказали в Банке России.

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В регуляторе уточнили: по новому законопроекту, критерии для граждан, которые смогут воспользоваться послаблением, останутся прежними, а перечень отраслей для МСП будет адаптирован под текущие условия и может отличаться от «ковидного». Список составят в правительстве. Мера в том числе будет распространяться на индивидуальных предпринимателей и ипотеку, сказано в документе.

Помимо кредитных каникул, внесенные 3 марта в Госдуму законопроекты кабмина предусматривают большой комплекс мер для смягчения последствий международных ограничений.

В числе основных — мораторий на плановые проверки для малого бизнеса, новый этап амнистии капиталов, отмена НДС на драгметаллы для граждан, льготы для IT-сферы, возможность обратного выкупа акций, защита прав россиян, вынужденно прекративших обучение в иностранных вузах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Реструктурный сдвиг: кредитные каникулы дадут при снижении дохода на 30%