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Кратковременные дожди пройдут в Смоленской области 18 апреля

Елена Лобанова
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В воскресенье, 18 апреля, в Смоленской области пройдут кратковременные дожди. Это поможет спасателям справиться с возгораниями сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, смолян ждет облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. 

— Температура воздуха по области ночью будет +3°C…+8°C, а днем +12°C…+17°C. В Смоленске столбики термометров ночью опустятся до отметок +5°C…+7°C, а днем вновь поднимутся до +13°C…+15°C, — говорится в сообщении. 

Атмосферное давление в регионе составил 743 мм ртутного столба. В течение дня будет слабо падать. 

Спасатели уверены, что такая погода поможет им в борьбе с пожарами. Вместе с потеплением в регион пришли и многочисленные возгорания. Причем основная причина таких пожаров — человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем.

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