Кратковременные дожди пройдут в Смоленской области 18 апреля

В воскресенье, 18 апреля, в Смоленской области пройдут кратковременные дожди. Это поможет спасателям справиться с возгораниями сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, смолян ждет облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.
Атмосферное давление в регионе составил 743 мм ртутного столба. В течение дня будет слабо падать.
Спасатели уверены, что такая погода поможет им в борьбе с пожарами. Вместе с потеплением в регион пришли и многочисленные возгорания. Причем основная причина таких пожаров — человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем.