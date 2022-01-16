-3.6 C
Рязань
Воскресенье, 16 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости мира

Красноярский телеканал «Енисей» извинился за слова своей журналистки о Норильске

Александр Ильин
Фото: соцсети / instagram.com

В Красноярском крае местный телеканал «Енисей» принёс извинения зрителям за высказывания своей корреспондентки Марии Зарукиной о Норильске, сообщает портал «Красноярский рабочий». 

Девушка, приехавшая в Норильск, опубликовала в своём Instagram-аккаунте несколько оскорбительных постов в адрес города. Журналистка называла его «отстоем», «адом на земле». Кроме того, она раскритиковала местные магазины, погоду, жилищные условия. 

В социальных сетях некоторые жители осудили её поведение. Другие же согласились, что в городе действительно много проблем, о которых не нужно молчать. Сама Мария призвала относится к её высказыванием без негатива. 

Реклама

Телеканал «Енисей» в своём сообщении отметил, что подобные слова о городе недопустимы. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,876ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img