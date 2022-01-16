Красноярский телеканал «Енисей» извинился за слова своей журналистки о Норильске

В Красноярском крае местный телеканал «Енисей» принёс извинения зрителям за высказывания своей корреспондентки Марии Зарукиной о Норильске, сообщает портал «Красноярский рабочий».

Девушка, приехавшая в Норильск, опубликовала в своём Instagram-аккаунте несколько оскорбительных постов в адрес города. Журналистка называла его «отстоем», «адом на земле». Кроме того, она раскритиковала местные магазины, погоду, жилищные условия.

В социальных сетях некоторые жители осудили её поведение. Другие же согласились, что в городе действительно много проблем, о которых не нужно молчать. Сама Мария призвала относится к её высказыванием без негатива.

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Телеканал «Енисей» в своём сообщении отметил, что подобные слова о городе недопустимы.