Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Красивейшая фотозона и праздничное мероприятие: День влюблённых в рязанском М5 Молл

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Фото из группы М5 Молл | Рязань ВКонтакте

Вот и настал День влюблённых, который мы так ждали! Поздравляем вас с самым романтичным праздником года и приглашаем оценить невероятной красоты инсталляцию-фотозону, которую мы подготовили.

А вечером приходите на наше праздничное мероприятие!

💛 В 18:40 — парная фотосессия для вас и ваших любимых;

💚 В 19:00 — зажигательное живое выступление кавер-группы «Блэкджек»;

❤ В 19:50 — чувственный танец пасодобль от руководителей танцевального клуба «Москва» Черных Елены и Головко Андрея;

💜 В 20:15 — открытый кинопоказ романтического фильма «Свободные отношения».

Чтобы пройти бесплатно, вам нужно быть с парой и подойти за билетами на стойку информации ТРЦ. Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение 16+

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