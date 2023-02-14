Красивейшая фотозона и праздничное мероприятие: День влюблённых в рязанском М5 Молл

Вот и настал День влюблённых, который мы так ждали! Поздравляем вас с самым романтичным праздником года и приглашаем оценить невероятной красоты инсталляцию-фотозону, которую мы подготовили.

А вечером приходите на наше праздничное мероприятие!

💛 В 18:40 — парная фотосессия для вас и ваших любимых;

💚 В 19:00 — зажигательное живое выступление кавер-группы «Блэкджек»;

❤ В 19:50 — чувственный танец пасодобль от руководителей танцевального клуба «Москва» Черных Елены и Головко Андрея;

💜 В 20:15 — открытый кинопоказ романтического фильма «Свободные отношения».

Чтобы пройти бесплатно, вам нужно быть с парой и подойти за билетами на стойку информации ТРЦ. Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение 16+