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Крапивное заговенье 11 июля: народные приметы, что нельзя и нужно делать

11 июля в народном календаре – Крапивное заговенье. Наши предки верили, что после этого праздника крапива теряет свои целебные свойства, поэтому сегодня важно заготовить её впрок.

Наши предки использовали крапиву в разных целях: листья и стебли клали в супы и пироги, также на крапиве делали отвар, полезных для кожи и волос. А ещё из крапивы делали веники. Их считали мощным оберегом от нечистой силы.

Традиции и запреты 11 июля

11 июля ни в коем случае нельзя ругать детей, спориться с близкими. Считается, что сложно будет восстановить испорченные в этот день отношения.

Нельзя выходить из дома в несвежей одежде. Иначе можно навлечь на себя порчу.

Грех 11 июля заниматься рукоделием и уборкой. Также не следует заниматься ремонтными работами, стиркой, глажкой и другими подобными делами.

Народные приметы 11 июля

  • Если лес шумит, а ветра нет – жди дождь;
  • Кукушка замолчала к 11 июля, будет зима ранней;
  • Вода в реке и колодце прибыла – жди ненастья;
  • Радуга сулит затяжную непогоду.
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