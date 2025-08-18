Крайне неприятные сюрпризы ждут два знака зодиака на этой неделе

На неделе с 18 по 24 августа астрологи предсказывают сильные эмоции и неожиданные повороты в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Некоторых может ждать неприятный сюрприз от партнёра. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.
По её словам, в первую очередь речь идёт о Раках.
По астрологическим прогнозам, Венера — планета любви и гармонии — окажется в напряжённом аспекте к Нептуну. Это может вызвать иллюзии и неясность в отношениях.
Неприятный сюрприз может затронуть и финансовые вопросы, а также совместное имущество.
Чтобы смягчить последствия, Козерогам рекомендуется сохранять мудрость и терпение.
Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Злоумышленники, представившись сотрудниками сотовой компании, предложили женщине предоставить паспортные данные и пароль от «Госуслуг», после чего убедили ее перечислить 50 тыс. рублей на «безопасный» счет.