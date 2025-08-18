Понедельник, 18 августа, 2025
Крайне неприятные сюрпризы ждут два знака зодиака на этой неделе

На неделе с 18 по 24 августа астрологи предсказывают сильные эмоции и неожиданные повороты в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Некоторых может ждать неприятный сюрприз от партнёра. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

По её словам, в первую очередь речь идёт о Раках.

«Возможно, всплывут старые обиды, невысказанные претензии или даже тайные увлечения. Раки очень чувствительны, поэтому любое резкое слово или критика способны ранить их в самое сердце», — пояснила эксперт.

По астрологическим прогнозам, Венера — планета любви и гармонии — окажется в напряжённом аспекте к Нептуну. Это может вызвать иллюзии и неясность в отношениях.

«Ракам нужно быть особенно внимательными и не идеализировать партнёра. Старайтесь смотреть на ситуацию реально, не закрывайте глаза на недостатки и не игнорируйте тревожные сигналы», — добавила Астратова.

Неприятный сюрприз может затронуть и финансовые вопросы, а также совместное имущество.

«Козерогам также стоит проявить осторожность в денежных делах и отказаться от спонтанных покупок. Важно открыто обсуждать с партнёром все финансовые моменты и приходить к взаимопониманию», — отметила астролог.

Чтобы смягчить последствия, Козерогам рекомендуется сохранять мудрость и терпение.

«Откровенный и честный разговор поможет преодолеть любые трудности. Не бойтесь делиться своими чувствами и опасениями, но делайте это уважительно и тактично. Постарайтесь услышать партнёра и найти компромисс. Тогда даже сложный период может обернуться толчком к переменам и укреплению отношений», — заключила Астратова.

