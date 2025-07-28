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Власть и политика

КПРФ и «зелёные» подали документы для участия в выборах в Рязанскую облдуму

Алексей Самохин

Предлагаем вашему вниманию дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 21 по 27 июля. 

«КПРФ» подала документы в Избирательную комиссию

Уполномоченный представитель предоставил в Избирательную комиссию Рязанской области документы для заверения списков кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы восьмого созыва: по единому избирательному округу,  по одномандатным избирательным округам.            

Заседание Избирательной комиссии

Были заверены списки кандидатов от КПРФ по единому и одномандатным округам, выданы разрешения на счёт, зарегистрированы представители и проведена ротация в резервах УИК. Также принято решение о приостановлении полномочий одного из членов комиссии. 

Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» подала документы для заверения списка кандидатов 

Уполномоченный представитель подал документы для заверения списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы восьмого созыва по единому избирательному округу. 

В Рязанской области открыт очередной избирательный счёт в дистанционном формате 

Кандидат по одномандатному избирательному округу №7 Ольга Николаевна Бурдасова оформила специальный избирательный счёт дистанционно, без визита в банк. 

Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ» подала документы для заверения списка кандидатов 

Уполномоченный представитель предоставил в Избирательную комиссию Рязанской области документы для заверения списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы восьмого созыва по единому избирательному округу.

Избирательная система в лицах

Ксения Севостьянова — член участковой избирательной комиссии 941, педагог школы искусств №9 г. Рязани.  

Искусство и выборы: о легитимности голосования.

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»  подала документы для заверения списка кандидатов 

Уполномоченный представитель предоставил в Избирательную комиссию Рязанской области документы для заверения списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы восьмого созыва по единому избирательному округу. 

Мобильный избиратель: как проголосовать не по месту регистрации 

Если вы будете находиться вне места регистрации в дни голосования, вы можете проголосовать по месту нахождения. Для этого с 28 июля по 8 сентября подайте заявление через ТИК, МФЦ, Госуслуги или с 3 по 8 сентября — в УИК. Не откладывайте — воспользуйтесь правом голоса заранее! 

Заседание Избирательной комиссии Рязанской области 

Зарегистрированы и заверены списки кандидатов от ряда партий, включая ЛДПР, «Зелёных», КПКР и Партию пенсионеров. Утверждён порядок жеребьёвки бесплатного эфирного времени, выданы разрешения на открытие спецсчетов и зарегистрированы уполномоченные представители. Также назначены члены ТИК с правом решающего голоса и приостановлены полномочия одного из членов комиссии. 

Избирательная комиссия Рязанской области и Уполномоченный по правам человека подписали соглашение о взаимодействии

Документ направлен на защиту избирательных прав граждан, правовое просвещение и оперативное реагирование на обращения. Соглашение будет действовать до конца 2025 года.

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