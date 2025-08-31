«КП»: украинцы ликуют из-за закона о выезде молодых людей за границу

Жители Украины ликуют из-за закона, который разрешил молодым людям с 18 до 22 лет выезжать за пределы страны, пишет «КП» со ссылкой на записки киевлянки.
По ее словам, многие не верили, Владимир Зеленский решится на это.
При этом украинские националисты резко раскритиковали инициативу и призвали разрешить военкомам использовать оружие против мужчин, не желающих идти на фронт.
Один из собеседников предположил, что вскоре Зеленский может снизить мобилизационный возраст до 23 или 18 лет и сказать, что все, кто хотел уехать, сделали это.