Воскресенье, 31 августа, 2025
23 C
Рязань
Новости мира

«КП»: украинцы ликуют из-за закона о выезде молодых людей за границу

powder
Фото с сайта pxhere.com

Жители Украины ликуют из-за закона, который разрешил молодым людям с 18 до 22 лет выезжать за пределы страны, пишет «КП» со ссылкой на записки киевлянки.

По ее словам, многие не верили, Владимир Зеленский решится на это.

«К границе потянулись тысячи молодых ребят. Все понимают, что лучше не будет», — рассказал ее знакомый.

При этом украинские националисты резко раскритиковали инициативу и призвали разрешить военкомам использовать оружие против мужчин, не желающих идти на фронт. 

Один из собеседников предположил, что вскоре Зеленский может снизить мобилизационный возраст до 23 или 18 лет и сказать, что все, кто хотел уехать, сделали это.

Самые читаемые материалы

Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Новости России

Альпинист из группы спасения рассказал, что погубило Наговицину

Участник всех трех операций по спасанию Натальи Наговициной Святослав...
Общество

Администрация Рязани рассказала о судьбе здания школы №1

Школа расположена в двух зданиях — памятниках архитектуры по ул. Горького, 49 и 51.
Новости России

С 1 сентября для водителей в России наступает новая реальность: эти 8 изменений могут вас удивить и расстроить

С приходом осени жизнь автомобилистов в России заметно изменится. Сразу несколько важных нововведений вступят в силу с 1 сентября.
Новости России

Раскрыты детали смерти школьницы во время репетиции к 1 сентября в Бердске

Девятиклассница, умершая во время репетиции к 1 сентября в...

Последние новости

Культура и события

Свадьбы, определение пола малыша, регистрация новорождённого прошли в День города в Рязани

Свои букеты невест в этот день поймали три девушки. Вечером рязанские семьи пели и танцевали вместе с «Сервис-ЗАГС», выигрывая призы — мягкие игрушки.
Общество

Пронский пожарный в одиночку спас заблудившуюся в лесу женщину

Компания из трех женщин-грибников отправилась за грибами. Когда одна из них не вернулась к машине, остальные забили тревогу.
Новости России

В Хабаровске сотрудник ночью устроил сыну день рождения в аквапарке

Житель Хабаровска отметил день рождения сына ночью в аквапарке,...
Общество

Школы Рязанской области переходят на новую цифровую платформу вместо «БАРС.Образование»

С 1 сентября учителя, родители и школьники будут работать в новой цифровой среде, которая делает образовательный процесс удобнее и прозрачнее.
Общество

Новый арт-объект «Дуб желаний» появился в Рязани

Арт-объект изготовили рязанские умельцы из Музея кузнечного мастерства.
Медицина

В Рязанском наркодиспансере отремонтировали детское отделение

Основные формы помощи включают индивидуальные и групповые консультации, когнитивно-поведенческую и арт-терапию, а также семейную терапию.
Спорт

Матч по практической стрельбе памяти погибших участников СВО прошел в Рязанской области

Участники выполнили 12 упражнений, среди которых была стрельба на 300 метров.
Общество

Рязанцам напомнили о запрете на продажу алкоголя 1 сентября

Данная мера направлена на сокращение потребления спиртных напитков и снижение вероятности совершения правонарушений.