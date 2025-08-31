Жители Украины ликуют из-за закона, который разрешил молодым людям с 18 до 22 лет выезжать за пределы страны, пишет «КП» со ссылкой на записки киевлянки.

По ее словам, многие не верили, Владимир Зеленский решится на это.

«К границе потянулись тысячи молодых ребят. Все понимают, что лучше не будет», — рассказал ее знакомый.

При этом украинские националисты резко раскритиковали инициативу и призвали разрешить военкомам использовать оружие против мужчин, не желающих идти на фронт.

Один из собеседников предположил, что вскоре Зеленский может снизить мобилизационный возраст до 23 или 18 лет и сказать, что все, кто хотел уехать, сделали это.