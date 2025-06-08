Жителей Киева напугали разговоры о возможном ударе «Орешником» по центру города, пишет «КП».
Издание ознакомилось с записками бывшей жительницы украинской столицы, переехавшая в Россию после начала СВО.
По ее словам, киевляне всю неделю ждали ответа России на теракты в Брянской и Курской областях и атаки на аэродромы.
Кроме того, украинцев несколько дней пугали «Орешников» на местном телевидении.
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