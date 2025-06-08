Жителей Киева напугали разговоры о возможном ударе «Орешником» по центру города, пишет «КП».

Издание ознакомилось с записками бывшей жительницы украинской столицы, переехавшая в Россию после начала СВО.

По ее словам, киевляне всю неделю ждали ответа России на теракты в Брянской и Курской областях и атаки на аэродромы.

«В Киеве в очередной раз ходили слухи, мол, депутаты Верховной Рады всерьез ждут удара по Банковой. Как по «центру принятия решений» — в ответ на теракт с российским поездом под Брянском, где погибли невинные гражданские дети», — отметила женщина.

Кроме того, украинцев несколько дней пугали «Орешников» на местном телевидении.