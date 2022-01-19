Ковидный Сall-центр Рязанской области использует в работе искусственный интиллект

В самом крупном ковид-госпитале региона — Рязанской областной клинической больнице — работает Сall-центр по единому номеру «122». Специалисты здесь имеют большой клинический опыт, к поликлинике прикреплено наибольшее количество населения, организован современный и крупный амбулаторный КТ-центр. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Ежедневно на линии обслуживается от 500 до 800 звонков из разных районов Рязанской области.

Реализован проект с целью автоматизации вызова врача на дом, записи на вакцинацию. Бот распознает человеческую речь на 100%, говорит естественным человеческим голосом, умеет распознавать настроение и отвечать на вопросы.

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В конце смены оператор выгружает информацию из программы, и специалисты видят все вызовы и записи. Искусственный интеллект также помогает проводить дистанционный мониторинг пациентов. При ухудшении состояния пациент отправляет анкету в чат-бот в Телеграмме, а врач видит, кому требуется медицинская помощь и связывается с пациентом.

В настоящее время система с искусственным интеллектом работает во всех медицинских организациях Рязани и Рязанской области. Среднее время ожидания ответа оператора — 3 секунды.